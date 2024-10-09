Формула миру з пунктами справедливого завершення війни буде готова у листопаді, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вступного слова на саміті "Україна - Південно-Східна Європа"

"З липня ми працюємо над Формулою миру, і в листопаді вона вже буде вся готова з усіма умовами, в яких прописано справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому Саміті миру", - зазначив Зеленський.

За його словами, "природно виникає запитання, як примусити Росію взяти в цьому участь" і виконувати Формулу миру.

"Зараз Росія уникає чесної та відвертої дипломатії. І саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатний виправити поточну ситуацію майбутнім Самітом миру. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності та який дасть змогу позбавити Росію можливості далі загрожувати Європі", - сказав президент.

Володимир Зеленський також нагадав, що цей план уже був представлений Сполученим Штатам, як найбільшому донору у сфері безпеки. Зараз Україна ділиться цим планом з усіма країнами-партнерами для досягнення його цілей.

Що відомо про другий Саміт миру

11 липня повідомлялось, Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року.

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада нинішнього року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

13 вересня президент України заявив, що на другий Саміт миру, який має відбутися в листопаді, запросять Росію.

Радниця керівника ОП Дарія Зарівна заявила, що в листопаді цього року другий Саміт миру очікувати не варто.