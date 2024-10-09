Формула миру з пунктами справедливого завершення війни буде готова у листопаді, - Зеленський
Роботу над Формулою миру буде завершено до листопада цього року. Після – її представлять на другому Саміті миру
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вступного слова на саміті "Україна - Південно-Східна Європа"
"З липня ми працюємо над Формулою миру, і в листопаді вона вже буде вся готова з усіма умовами, в яких прописано справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому Саміті миру", - зазначив Зеленський.
За його словами, "природно виникає запитання, як примусити Росію взяти в цьому участь" і виконувати Формулу миру.
"Зараз Росія уникає чесної та відвертої дипломатії. І саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатний виправити поточну ситуацію майбутнім Самітом миру. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності та який дасть змогу позбавити Росію можливості далі загрожувати Європі", - сказав президент.
Володимир Зеленський також нагадав, що цей план уже був представлений Сполученим Штатам, як найбільшому донору у сфері безпеки. Зараз Україна ділиться цим планом з усіма країнами-партнерами для досягнення його цілей.
Що відомо про другий Саміт миру
11 липня повідомлялось, Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року.
Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада нинішнього року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.
13 вересня президент України заявив, що на другий Саміт миру, який має відбутися в листопаді, запросять Росію.
Радниця керівника ОП Дарія Зарівна заявила, що в листопаді цього року другий Саміт миру очікувати не варто.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.74
- Актуальне
- Важливе