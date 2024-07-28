Мирний план ми розробимо до кінця листопада, але територіальних поступок Росії у ньому не буде, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський обіцяє до листопада нинішнього 2024 року розробити мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України
Про це глава держави заявив в ексклюзивному інтерв'ю японському телеканалу NHK, яке вийшло в ефір у суботу, 27 липня, передає PAP.
"Терпіння, підтримка та дипломатичний тиск - це три чинники для справедливого завершення війни (з Росією - ред.)", – сказав Зеленський під час інтерв’ю, записаного 26 липня у Києві.
"Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде проявом додаткового тиску. Це покаже Москві, що у неї немає шансів", - додав він.
Зеленський підкреслив, що не може позитивно реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати частину української території. Він повідомив, що Київ розпочинає детальні дискусії з третіми країнами щодо територіальної цілісності України, щоб розробити дорожню карту для досягнення миру.
"Я доручив це завдання Офісу президента та дипломатичним командам. План буде готовий до кінця листопада", - анонсував президент.
В цьому контексті Зеленський нагадав про відсутність Китаю на червневому мирному саміті у Швейцарії.
"Однак, Китай не нападав на нас, тому ми не можемо змусити їх робити це (брати участь у подібних заходах - ред.)", – підкреслив Зеленський.
Кажучи про дедалі тісніші відносини КНР з Росією, президент України сказав:
"Я хочу почути, про що вони (Китай - ред.) говорять і які сигнали вони посилають. Ми готові зустрічатися з Китаєм. Ми готові вислухати їхні пропозиції".
Водночас президент України зазначив, що намагатиметься впливати на Пекін через країни ЄС, які мають економічні зв'язки з Китаєм. Він оцінив, що такі країни повинні відігравати активну роль у мирному процесі.
Зеленський також розповів, що 19 липня, під час телефонної розмови з Дональдом Трампом, він сказав республіканському кандидату в президенти США, що Володимир Путін є "вбивцею" України.
"Важливо розуміти, з ким ми маємо справу. Дуже важливо, щоб Трамп це розумів", - визнав український президент в інтерв'ю NHK. Він додав, що запросив Трампа відвідати Україну, аби той "побачив на власні очі", якою є ситуація в країні.
Український президент також наголосив на важливості підтримки Києва з боку Токіо.
"Японія є представником G7 і надала нам економічну, гуманітарну та технічну підтримку. Вони швидко прийшли нам на допомогу. Це була перша країна, яка не є членом НАТО, яка підписала з Україною угоду про безпекову співпрацю", - нагадав Зеленський.
- У листопаді в США відбудеться голосування на президентськихз виборах, однією з головних тем яких є подальша допомога Україні.
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