Мирний план ми розробимо до кінця листопада, але територіальних поступок Росії у ньому не буде, - Зеленський

Про це глава держави заявив в ексклюзивному інтерв'ю японському телеканалу NHK, яке вийшло в ефір у суботу, 27 липня, передає PAP.

"Терпіння, підтримка та дипломатичний тиск - це три чинники для справедливого завершення війни (з Росією - ред.)", – сказав Зеленський під час інтерв’ю, записаного 26 липня у Києві.

"Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде проявом додаткового тиску. Це покаже Москві, що у неї немає шансів", - додав він.

Зеленський підкреслив, що не може позитивно реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати частину української території. Він повідомив, що Київ розпочинає детальні дискусії з третіми країнами щодо територіальної цілісності України, щоб розробити дорожню карту для досягнення миру.

"Я доручив це завдання Офісу президента та дипломатичним командам. План буде готовий до кінця листопада", - анонсував президент.

В цьому контексті Зеленський нагадав про відсутність Китаю на червневому мирному саміті у Швейцарії.

"Однак, Китай не нападав на нас, тому ми не можемо змусити їх робити це (брати участь у подібних заходах - ред.)", – підкреслив Зеленський.

Кажучи про дедалі тісніші відносини КНР з Росією, президент України сказав:

"Я хочу почути, про що вони (Китай - ред.) говорять і які сигнали вони посилають. Ми готові зустрічатися з Китаєм. Ми готові вислухати їхні пропозиції".

Водночас президент України зазначив, що намагатиметься впливати на Пекін через країни ЄС, які мають економічні зв'язки з Китаєм. Він оцінив, що такі країни повинні відігравати активну роль у мирному процесі.

Зеленський також розповів, що 19 липня, під час телефонної розмови з Дональдом Трампом, він сказав республіканському кандидату в президенти США, що Володимир Путін є "вбивцею" України.

"Важливо розуміти, з ким ми маємо справу. Дуже важливо, щоб Трамп це розумів", - визнав український президент в інтерв'ю NHK. Він додав, що запросив Трампа відвідати Україну, аби той "побачив на власні очі", якою є ситуація в країні.

Український президент також наголосив на важливості підтримки Києва з боку Токіо.

"Японія є представником G7 і надала нам економічну, гуманітарну та технічну підтримку. Вони швидко прийшли нам на допомогу. Це була перша країна, яка не є членом НАТО, яка підписала з Україною угоду про безпекову співпрацю", - нагадав Зеленський.