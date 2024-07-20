Кордони 24 лютого 2022 року та особливий статус "російськомовних" в обмін на членство України в ЄС і НАТО: Борис Джонсон пояснив, на яких умовах Трамп міг би зупинити Росію

Його авторський матеріал під назвою "Чому я як ніколи переконаний, що Трамп має силу та відвагу врятувати Україну та покласти край цій жахливій війні" надрукувала газета Daily Mail.

"Я вірю, що Трамп може покласти край війні - на правильних умовах для України та Заходу. Я наголошую, що я не можу бути точно впевненим, що він робив би, якби був обраний. Але це те, що він би міг зробити. Він міг би побудувати багато чого для світу, в якому Путін був би остаточно переконаний, що майбутнє України - це вільна, суверенна та незалежна європейська країна", - зазначив політик.

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При цьому Джонсон нагадав, що "джавеліни" Україні надав саме Трамп, а не Байден чи Обама.

Умови, які б, за словами Бориса Джонсона, здатні були б переконати Трампа допомогти Україні зупинити російську агресію, є наступними:

Україна максимально озброюється коштом США, знімаються всі обмеження на українські удари вглиб Росії;

Україна стає членом ЄС і НАТО ("ласкаво просимо приєднатися якомога швидше").

В обмін на це офіційному Києву слід буде погодитися на таке:

замість кордонів 1991 року, до яких прагне вийти Україна, слід зупинитися на лінії розмежування станом на 22 лютого 2024 року (отже, Донецьк, Луганськ та Крим в такому разі залишаться у РФ, - ред.);

впроваджуються "спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови", що дозволить Путіну сказати росіянам про нібито досягнення такої мети "СВО" як "денацифікація" України.

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Ще одним, як наголошує Джонсон, переконливим аргументом для Байдена була б пропозиція замість американських військових захищати надалі Європу за допомогою де-факто дуже боєздатної та стандартизованої під вимоги НАТО української армії.

"В українців озброєно понад мільйон людей. Зараз вони добре звикли працювати з технікою НАТО і є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли війна закінчиться, немає жодних причин, чому б українські сили не заповнили частину з 70 000 американських військ, які все ще перебувають у Європі. Це дало б змогу Трампу заощадити гроші, повернути війська США додому та змусити європейців зробити більше для власного захисту - а це одна з його ключових цілей", - пояснив Борис Джонсон.