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"Буде сильним і рішучим у підтримці України": експрем'єр Британії Джонсон зустрівся з Трампом

17 липня, 2024 середа
00:32
Світ Борис Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом

Зміст

Джонсон виклав спільне фото з Трампом у мережі Х.  

"Приємно зустріти президента Трампа, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя”, - написав Джонсон. 

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Він додав, що під час розмови з Трампом обговорював Україну. 

"Я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії”, – висловив переконання Джонсон.

Борис Джонсон прибув до США на з’їзд Республіканської партії. Окрім нього там була присутня колишня прем'єрка Британії Ліз Трасс.

 

Замах на Трампа

13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.

Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала імовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню із напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташувався на даху виробничого приміщення за 119 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парка, штат Пенсильванія.

15 липня стало відомо, що секретна служба Сполучених Штатів Америки посилила заходи безпеки щодо ексочільника Білого дому й кандидата в президенти США Дональда Трампа після замаху на нього 13 липня.

Голова сенату з питань внутрішньої безпеки Гері Пітерс заявив, що комітет починає двопартійне розслідування замаху на експрезидента США Дональда Трампа.

Теги:
Війна з Росією
Дональд Трамп
республіканці
Борис Джонсон
вибори у США
США
Велика Британiя
Ліз Трасс
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