Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Томас Метью Крукс – не проходив військову службу і захоплювався історією: що відомо про нападника на Дональда Трампа
Огляд

Томас Метью Крукс – не проходив військову службу і захоплювався історією: що відомо про нападника на Дональда Трампа

Тетяна Яворська
15 липня, 2024 понедiлок
18:00
Світ Томас Метью Крукс

Любив носити камуфляжний одяг, пробував виступати в шкільній команді зі стрільби з гвинтівки, а у школі часто зазнавав знущань від своїх однокласників. Йдеться про 20-річного Томаса Метью Крукса, який вчинив замах на вбивство Дональда Трампа, експрезидента Сполучених Штатів і ймовірного кандидата від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року

Зміст

Він  – уродженець міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія. Це містечко, розташоване за 70 км від Батлера, де, власне, і стався замах на Трампа. У той момент, коли Дональд Трамп говорив про свого наступника, президента Джо Байдена, пролунали численні постріли.

Дитячі роки й освіта Крукса

Томас Метью Крукс народився 20 вересня 2003 року. Він походив з родини середнього класу. Обидва батьки працювали соціальними працівниками. Хлопець ходив у середню школу Bethel Park, яку закінчив у 2022 році. 

Однокласники та керівництво школи характеризували його як спокійного учня, а однокласники стверджували, що над ним часто знущалися. Булінгу від однолітків він зазнавав, зокрема, за свою поведінку – носив камуфляжний одяг, мисливське спорядження. Любив грати в шахи та відеоігри, а також навчався програмувати. Одного року здобув нагороду у 500 доларів за математику та природничі науки.

Однокласниця Саммер Барклі розповідала BBC, що Том "завжди отримував хороші оцінки на тестах" і "дуже захоплювався історією".

"Він знав будь-що про політику та історію. І він завжди був добрим", – пригадала Барклі.

У середній школі Крук пробував виступати в шкільній команді зі стрільби з гвинтівки, але не потрапив до команди через погані результати під час пробних змагань. У 2023 році він ненадовго з’явився в рекламі інвестиційної компанії BlackRock (одна з найбільших інвестиційних компаній світу), яку знімали в його школі. Після зйомок BlackRock заявили, що рекламу буде вилучено з обігу.

За два місяці до стрілянини Крукс здобув ступінь доцента з інженерних наук у громадському коледжі. 

Під час стрілянини він працював помічником з дієти в місцевому будинку престарілих. Ніколи раніше не мав кримінального минулого. Крім того, Пентагон виявив, що він не проходив військову службу. Однак колишній однокласник сказав, що Крукс раніше цікавився військовою службою як засобом здобути освіту в коледжі.

Політична діяльність

20 січня 2021 року, коли йому було 17 років, він пожертвував 15 доларів на проєкт Progressive Turnout Project, ліву групу з питань явки виборців, через платформу пожертв Демократичної партії ActBlue. Його пожертва була зроблена того самого дня, коли президент Джо Байден вступив на посаду. 

Однак, за словами однокласників, Крукс був відомий своїми зухвалими консервативними поглядами під час дискусій і дебатів про політику, тому вони здивувалися його вчинку вбити кандидата-консерватора. Крім того, Крукс був офіційно зареєстрований як прихильник Республіканської партії, яку представляє Дональд Трамп.

Спроба вбивства Дональда Трампа

замах на Трампа

Двоє слідчих ФБР сканують дах AGR International Inc, будівлі, що прилягає до Butler Fairgrounds, звідки ймовірний стрілець Метью Томас Крукс стріляв у колишнього президента Дональда Дж. Трампа після спроби вбивства. передвиборчий мітинг 14 липня 2024 року
в Батлері, штат Пенсільванія, фото: Getty Images

У суботу ввечері, 14 липня, Крукс відкрив вогонь з даху будівлі поблизу місця проведення мітингу на ринковій площі в Батлері. Він вистрелив Трампу у праве вухо під час виступу на передвиборчому мітингу. Згідно з джерелами в правоохоронних органах, гвинтівка, якою користувався Крукс, була законно придбана його батьком.

замах на Трампа

Фото: Getty Images

 

Не поціливши в Трампа, Томас кілька разів вистрелив по присутніх, він убив одну людину і двох поранив. Самого стрільця ліквідував снайпер з контрштурмової групи Секретної служби США, що охороняє Трампа, як колишнього президента та як офіційного кандидата у президенти.

прихильники Трампа

Фото: Getty Images

 

ФБР ідентифікувало Крукса як виконавця спроби вбивства Дональда Трампа того ж дня. Документів стрілець при собі не мав, слідство ідентифікувало його за ДНК. 

У хлопця вдома знайшли матеріали для виготовлення бомби. До слова, на фотографіях тіла видно, що Томас одягнений у сорочку, яка була товаром з каналу YouTube, що популяризує вогнепальну зброю.

Основні загадки: чому Крукс стріляв у Трампа і як йому це вдалося?

Розслідування ФБР триває, і мотивація стрільця, як заявили представники служби на брифінгу, залишається невідомою. Жодної інформації про будь-які проблеми з психічним здоров'ям у Крукса немає. У соцмережах стрільця експерти ФБР поки також не знайшли нічого такого, що насторожує. Крім того, правоохоронці поки не знають, чи діяв Крукс самостійно.

Державні та місцеві органи влади намагаються з'ясувати не лише, що стало мотивом жахливого акту політичного насильства, але також, як Крукс, нещодавній випускник коледжу, який ще не мав можливості проголосувати на президентських виборах, зміг уникнути заходів безпеки та підібратись так близько до сцени.

Журналісти Associated Press проаналізували десятки відеоматеріалів, фотографій та супутникових знімків і зазначають, що стрілець зміг підібратися менш ніж на 150 метрів до сцени, де виступав колишній президент. З цієї відстані хороший стрілець міг би без проблем влучити в мішень у людський зріст. 

Агенція називає інцидент "колосальним провалом" Секретної служби. Спеціальний агент ФБР Кевін Роєк назвав "дивним" той факт, що нападник встиг вистрілити перед тим, як був убитий. 

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
політика
скандал
Джо Байден
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Спека у Києві
14 липня, 2024 неділя
Наталка Діденко розповіла, коли найспекотнішим регіонам очікувати на послаблення температури
князь Володимир
15 липня, 2024 понедiлок
15 липня в Україні святкують одразу два великі свята
Олена Зеркаль
12 липня, 2024 п'ятниця
Ситуація в енергосистемі дуже непроста, на деяких станціях зафіксували до 20 прильотів, - Зеркаль
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.82
    Купівля 40.82
    Продаж 41.32
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 липня
19:18
НАТО, Трамп
Секретна служба США після замаху на Трампа посилила його охорону
19:13
Пентагон
Пентагон пояснив, чому Україні не дозволяють бити вглиб Росії американською зброєю
19:04
Окупанти скинули на Лиман два КАБи: поранено 5 людей
19:04
Олександр Пономарьов, нардеп від ОПЗЖ
Сприяв окупації Бердянська: справу нардепа від ОПЗЖ Пономарьова про держзраду та колабораціонізм передали до суду
19:03
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:48
Мартін Єгер
"Не відповідає правилам": посол Німеччини в Україні про візит Орбана до Путіна
18:37
світло
По 3 та 4 черги одночасно: графіки відключень електрики 16 липня діятимуть протягом усієї доби
18:32
щеплення вакцинація
Торік у світі 14,5 млн дітей не отримали вакцину від дифтерії, кашлюку й правця, - ООН
18:08
OPINION
Олександр Сушко
Траєкторія зниження довіри збігається з траєкторією закручування гайок
18:06
Втрати РФ
Кидають особовий склад на "м'ясні" штурми: партизани повідомляють про величезні втрати росіян на Торецькому напрямку
17:56
Вірменія та США розпочали спільні військові навчання Eagle Partner 2024
17:33
Новим речником МЗС України призначили Георгія Тихого: що про нього відомо
17:29
ЗСУ, РСЗВ
Від початку доби на фронті було 69 боєзіткнень. РФ активно діє авіацією на Торецькому напрямку
17:18
Ексклюзив
російські окупанти
Фіксуємо зменшення активності ворога біля кордону на Сумщині, - речник 117-ї ОБрТрО Лантушенко
17:16
Гізо Углава
Углава не з'явився на перевірку поліграфом, організовану НАБУ, - голова антикорупційного комітету ВР Радіна
17:15
Картина Марії Примаченко
Виставка Марії Примаченко у Варшаві стала одним з найпопулярніших проєктів польського музею сучасного мистецтва 
17:04
У День хрещення Русі: Шмигаль обговорив допомогу українцям із митрополитом Вселенського патріархату Еммануїлом
17:01
Пресреліз
Волонтери "Вільні та Вірні" передали допомогу батальйону "Вовки Да Вінчі" та бійцям 59-ї ОМПБр
16:59
Оновлено
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Зурабішвілі оскаржила грузинський закон про "іноагентів"
16:51
Христина Соловій
"Найважливіша аудиторія": Соловій заявила, що всі артисти зобовʼязані їздити на фронт
16:42
Росіяни створили в Бердянську церковну школу та закликають віддавати туди дітей, - голова МВА
16:40
Снаряди, екскаватори, 10 танків Leopard: Іспанія відправила Україні нову партію допомоги
16:32
Латвія
Латвія з 16 липня закриває в'їзд зареєстрованим у Білорусі авто
16:28
на фото: співробітник СБУ
У Миколаєві затримали адміністратора телеграм-каналу, який "зливав" ворогу локації ЗСУ та закликав ухилятися від мобілізації
16:11
САУ "Богдана"
Із заводів у Європі найбільше артсистем на місяць виробляє наше підприємство, - Зеленський
16:10
коміки з Bаdstreet boys та Віктор Ющенко
"Магніт для донатів": коміки з Badstreet boys та Віктор Ющенко піснею оголосили збір для 3-ї ОШБ та ГУР
16:02
OPINION
Мирослав Гай
Армія — не стадіон, де кожен підказує, куди тобі бігти
15:58
Оновлено
Віктор Орбан
Єврокомісія відреагувала на заяву Орбана про "мирний план" щодо України "на столі кожного прем'єра ЄС"
15:39
Віктор Орбан і Володимир Зеленський
Була серйозна розмова у раді Україна-НАТО, - Зеленський про візит Орбана до Путіна
15:23
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Нам потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо України, - Зеленський
15:14
МЗС розширило доступ до консульських послуг для українців за кордоном: що відомо
15:09
Саміт миру
До листопада Україна має напрацювати план для Другого саміту миру. Зеленський вважає, що там мають бути представники РФ
14:50
Денис Шмигаль
"Ми займаємось цим процесом": Зеленський заявив про можливість змін в уряді
14:41
Огляд
Збірна Іспанії, фінал Євро-2024: Іспанія - Англія
Іспанія виграла Євро-2024, Аргентина взяла Кубок Америки, а Крейчикова та Алькарас перемогли на Вімблдоні. Головні новини світового спорту за тиждень
14:36
Володимир Зеленський
"Я цього не боюсь, будемо працювати": Зеленський про можливу перемогу Трампа на виборах президента у США
14:17
уроки "Захист України"
Уряд закупить обладнання для оновленого курсу "Захисту України" на понад 1 млрд грн
14:17
Ексклюзив
погода
Рано говорити, що це остання хвиля спеки найближчим часом, - синоптикиня Наталка Діденко
14:06
Джеффрі Раш
Капітан Барбосса з "Піратів Карибського моря" Джеффрі Раш розповів, чи зʼявиться в новій частині
14:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Роздуми над соціологією: Держава має бути чесною, а не розказувати фігню
14:00
Німеччина "таємно" передала Україні 39 танків, - Merkur
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV