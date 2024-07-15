Томас Метью Крукс – не проходив військову службу і захоплювався історією: що відомо про нападника на Дональда Трампа

Він – уродженець міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія. Це містечко, розташоване за 70 км від Батлера, де, власне, і стався замах на Трампа. У той момент, коли Дональд Трамп говорив про свого наступника, президента Джо Байдена, пролунали численні постріли.

Дитячі роки й освіта Крукса

Томас Метью Крукс народився 20 вересня 2003 року. Він походив з родини середнього класу. Обидва батьки працювали соціальними працівниками. Хлопець ходив у середню школу Bethel Park, яку закінчив у 2022 році.

Однокласники та керівництво школи характеризували його як спокійного учня, а однокласники стверджували, що над ним часто знущалися. Булінгу від однолітків він зазнавав, зокрема, за свою поведінку – носив камуфляжний одяг, мисливське спорядження. Любив грати в шахи та відеоігри, а також навчався програмувати. Одного року здобув нагороду у 500 доларів за математику та природничі науки.

Однокласниця Саммер Барклі розповідала BBC, що Том "завжди отримував хороші оцінки на тестах" і "дуже захоплювався історією".

"Він знав будь-що про політику та історію. І він завжди був добрим", – пригадала Барклі.

У середній школі Крук пробував виступати в шкільній команді зі стрільби з гвинтівки, але не потрапив до команди через погані результати під час пробних змагань. У 2023 році він ненадовго з’явився в рекламі інвестиційної компанії BlackRock (одна з найбільших інвестиційних компаній світу), яку знімали в його школі. Після зйомок BlackRock заявили, що рекламу буде вилучено з обігу.

За два місяці до стрілянини Крукс здобув ступінь доцента з інженерних наук у громадському коледжі.

Під час стрілянини він працював помічником з дієти в місцевому будинку престарілих. Ніколи раніше не мав кримінального минулого. Крім того, Пентагон виявив, що він не проходив військову службу. Однак колишній однокласник сказав, що Крукс раніше цікавився військовою службою як засобом здобути освіту в коледжі.

Політична діяльність

20 січня 2021 року, коли йому було 17 років, він пожертвував 15 доларів на проєкт Progressive Turnout Project, ліву групу з питань явки виборців, через платформу пожертв Демократичної партії ActBlue. Його пожертва була зроблена того самого дня, коли президент Джо Байден вступив на посаду.

Однак, за словами однокласників, Крукс був відомий своїми зухвалими консервативними поглядами під час дискусій і дебатів про політику, тому вони здивувалися його вчинку вбити кандидата-консерватора. Крім того, Крукс був офіційно зареєстрований як прихильник Республіканської партії, яку представляє Дональд Трамп.

Спроба вбивства Дональда Трампа

Двоє слідчих ФБР сканують дах AGR International Inc, будівлі, що прилягає до Butler Fairgrounds, звідки ймовірний стрілець Метью Томас Крукс стріляв у колишнього президента Дональда Дж. Трампа після спроби вбивства. передвиборчий мітинг 14 липня 2024 року

в Батлері, штат Пенсільванія, фото: Getty Images

У суботу ввечері, 14 липня, Крукс відкрив вогонь з даху будівлі поблизу місця проведення мітингу на ринковій площі в Батлері. Він вистрелив Трампу у праве вухо під час виступу на передвиборчому мітингу. Згідно з джерелами в правоохоронних органах, гвинтівка, якою користувався Крукс, була законно придбана його батьком.

Фото: Getty Images

Не поціливши в Трампа, Томас кілька разів вистрелив по присутніх, він убив одну людину і двох поранив. Самого стрільця ліквідував снайпер з контрштурмової групи Секретної служби США, що охороняє Трампа, як колишнього президента та як офіційного кандидата у президенти.

Фото: Getty Images

ФБР ідентифікувало Крукса як виконавця спроби вбивства Дональда Трампа того ж дня. Документів стрілець при собі не мав, слідство ідентифікувало його за ДНК.

У хлопця вдома знайшли матеріали для виготовлення бомби. До слова, на фотографіях тіла видно, що Томас одягнений у сорочку, яка була товаром з каналу YouTube, що популяризує вогнепальну зброю.

Основні загадки: чому Крукс стріляв у Трампа і як йому це вдалося?

Розслідування ФБР триває, і мотивація стрільця, як заявили представники служби на брифінгу, залишається невідомою. Жодної інформації про будь-які проблеми з психічним здоров'ям у Крукса немає. У соцмережах стрільця експерти ФБР поки також не знайшли нічого такого, що насторожує. Крім того, правоохоронці поки не знають, чи діяв Крукс самостійно.

Державні та місцеві органи влади намагаються з'ясувати не лише, що стало мотивом жахливого акту політичного насильства, але також, як Крукс, нещодавній випускник коледжу, який ще не мав можливості проголосувати на президентських виборах, зміг уникнути заходів безпеки та підібратись так близько до сцени.

Журналісти Associated Press проаналізували десятки відеоматеріалів, фотографій та супутникових знімків і зазначають, що стрілець зміг підібратися менш ніж на 150 метрів до сцени, де виступав колишній президент. З цієї відстані хороший стрілець міг би без проблем влучити в мішень у людський зріст.

Агенція називає інцидент "колосальним провалом" Секретної служби. Спеціальний агент ФБР Кевін Роєк назвав "дивним" той факт, що нападник встиг вистрілити перед тим, як був убитий.