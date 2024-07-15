Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У сенаті США проведуть двопартійне розслідування замаху на Трампа

У сенаті США проведуть двопартійне розслідування замаху на Трампа

15 липня, 2024 понедiлок
22:08
Світ

Голова сенату з питань внутрішньої безпеки Гері Пітерс заявив, що комітет починає двопартійне розслідування замаху на експрезидента США Дональда Трампа

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Ми збираємося провести розслідування, двопартійне розслідування від Комітету внутрішньої безпеки, щоб розглянути події, що відбулися, і визначити, чи були порушення безпеки, які ми повинні закрити", - сказав Пітерс. 

Він підкреслив, що процес сподіваються "пришвидшити" і провести слухання до того, як сенат піде на серпневу канікулу

"Ми спробуємо це прискорити. Тож зараз ми просимо детальних інструктажів для членів комітету. Тож ми також, ймовірно, проведемо слухання, і ми також спробуємо його прискорити", - сказав голова сенату з питань внутрішньої безпеки.

Пітерс додав, що у якості "шаблона" використовуватимуть розслідування збоїв у безпеці 6 січня 2021 року, коли стався напад на Капітолій. 

"Якщо ви пам’ятаєте, ми провели всебічну оцінку безпеки після 6 січня. Під час цього розслідування у нас була низка рекомендацій, і значна кількість цих рекомендацій тепер включена в практику безпеки тут, у Капітолії", - сказав демократ від штату Мічиган.

Пітерс також розповів, що вчора довго розмовляв із міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом і що ФБР "миттєво" його інформує. Він ще не спілкувався з директором Секретної служби Кімберлі Чітл і сказав, що наразі вони не організували брифінг для повного комітету внутрішньої безпеки, хоча "передбачають, що це відбудеться незабаром".

  • 13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.
  • Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала імовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню із напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташувався на даху виробничого приміщення за 119 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парка, штат Пенсильванія.
  • 15 липня стало відомо, що секретна служба Сполучених Штатів Америки посилила заходи безпеки щодо ексочільника Білого дому й кандидата в президенти США Дональда Трампа після замаху на нього 13 липня.
Теги:
Кримінал
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
Фабіан Руїз і Коббі Мейну, збірна Іспанії - збірна Англії, Євро-2024
14 липня, 2024 неділя
Іспанія - Англія 2:1: онлайн-трансляція фіналу Євро-2024
військовий квиток, мобілізація
14 липня, 2024 неділя
Чи усі військовозобов'язані, які оновили свої дані, будуть мобілізовані: відповідь Міноборони
князь Володимир
15 липня, 2024 понедiлок
15 липня в Україні святкують одразу два великі свята
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.82
    Купівля 40.82
    Продаж 41.32
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 липня
22:22
Ральф Шумахер
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер здійснив камінг-аут
21:51
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
В "Інформаційному спротиві" пояснили, чому РФ намагатиметься зупинити активну фазу бойових дій
21:08
Дональд Трамп
Суд відхилив усі звинувачення проти Трампа і закрив справу про незаконне зберігання таємних документів
20:44
"Відкат" у 3,4 млн грн: нардепа-"слугу" Задорожнього підозрюють у хабарництві, фракція відреагувала
20:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Дивна інтрига розгортається навколо можливої передачі Україні шведських винищувачів Gripen. Колонка Сергія Згурця
20:27
Херсонська область
РФ обстріляла села на Херсонщині: є поранені. На ворожій міні підірвався аграрій
20:17
На фото російський мобільний зенітний ракетно-гарматний комплекс
Поряд із резиденцією Путіна на Валдаї встановили другу систему ППО "Панцир-С1"
20:10
Литва прапор
Литва на прохання України скасувала безоплатне навчання у ВНЗ для новоприбулих біженців
20:03
OPINION
Ігор Гулик
"Ви там були?!.". Хто змушує неадекватів стріляти у політиків
20:02
Росіяни роздають паспорти дітям із ТОТ України на урочистих заходах, щоб змінити їхню ідентичність, - Лубінець
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 873-го дня війни: останній сторожовий корабель ЧФ покинув Крим, "Чорні Запорожці" ліквідували "гордість російського оборонпрому"
19:55
ЄС і Велика Британія готуються посилити перевірку російського нафтового флоту, - Bloomberg
19:47
Народженим у зоопарку Харкова ягуарам обрали "переможні" імена
19:41
Британська компанія поставляє в Росію важку американську техніку Caterpillar попри санкції, - The Insider
19:36
Ексклюзив
замах на Трампа
Трамп після замаху почав вдавати мученика, це збільшує його рейтинги, - експерт-міжнародник Краєв
19:28
фейк
"Захід підштовхнув Путіна до нападу на Україну": фейки світових ЗМІ за 15 липня
19:18
НАТО, Трамп
Секретна служба США після замаху на Трампа посилила його охорону
19:13
Пентагон
Пентагон пояснив, чому Україні не дозволяють бити вглиб Росії американською зброєю
19:04
Окупанти скинули на Лиман два КАБи: поранено 5 людей
19:04
Олександр Пономарьов, нардеп від ОПЗЖ
Сприяв окупації Бердянська: справу нардепа від ОПЗЖ Пономарьова про держзраду та колабораціонізм передали до суду
19:03
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:48
Мартін Єгер
"Не відповідає правилам": посол Німеччини в Україні про візит Орбана до Путіна
18:37
світло
По 3 та 4 черги одночасно: графіки відключень електрики 16 липня діятимуть протягом усієї доби
18:32
щеплення вакцинація
Торік у світі 14,5 млн дітей не отримали вакцину від дифтерії, кашлюку й правця, - ООН
18:08
OPINION
Олександр Сушко
Траєкторія зниження довіри збігається з траєкторією закручування гайок
18:06
Втрати РФ
Кидають особовий склад на "м'ясні" штурми: партизани повідомляють про величезні втрати росіян на Торецькому напрямку
18:00
Огляд
Томас Метью Крукс
Томас Метью Крукс – не проходив військову службу і захоплювався історією: що відомо про нападника на Дональда Трампа
17:56
Вірменія та США розпочали спільні військові навчання Eagle Partner 2024
17:33
Новим речником МЗС України призначили Георгія Тихого: що про нього відомо
17:29
ЗСУ, РСЗВ
Від початку доби на фронті було 69 боєзіткнень. РФ активно діє авіацією на Торецькому напрямку
17:18
Ексклюзив
російські окупанти
Фіксуємо зменшення активності ворога біля кордону на Сумщині, - речник 117-ї ОБрТрО Лантушенко
17:16
Гізо Углава
Углава не з'явився на перевірку поліграфом, організовану НАБУ, - голова антикорупційного комітету ВР Радіна
17:15
Картина Марії Примаченко
Виставка Марії Примаченко у Варшаві стала одним з найпопулярніших проєктів польського музею сучасного мистецтва 
17:04
У День хрещення Русі: Шмигаль обговорив допомогу українцям із митрополитом Вселенського патріархату Еммануїлом
17:01
Пресреліз
Волонтери "Вільні та Вірні" передали допомогу батальйону "Вовки Да Вінчі" та бійцям 59-ї ОМПБр
16:59
Оновлено
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Зурабішвілі оскаржила грузинський закон про "іноагентів"
16:51
Христина Соловій
"Найважливіша аудиторія": Соловій заявила, що всі артисти зобовʼязані їздити на фронт
16:42
Росіяни створили в Бердянську церковну школу та закликають віддавати туди дітей, - голова МВА
16:40
Снаряди, екскаватори, 10 танків Leopard: Іспанія відправила Україні нову партію допомоги
16:32
Латвія
Латвія з 16 липня закриває в'їзд зареєстрованим у Білорусі авто
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV