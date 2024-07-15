У сенаті США проведуть двопартійне розслідування замаху на Трампа
Голова сенату з питань внутрішньої безпеки Гері Пітерс заявив, що комітет починає двопартійне розслідування замаху на експрезидента США Дональда Трампа
Про це повідомляє CNN.
Ми збираємося провести розслідування, двопартійне розслідування від Комітету внутрішньої безпеки, щоб розглянути події, що відбулися, і визначити, чи були порушення безпеки, які ми повинні закрити", - сказав Пітерс.
Він підкреслив, що процес сподіваються "пришвидшити" і провести слухання до того, як сенат піде на серпневу канікулу
"Ми спробуємо це прискорити. Тож зараз ми просимо детальних інструктажів для членів комітету. Тож ми також, ймовірно, проведемо слухання, і ми також спробуємо його прискорити", - сказав голова сенату з питань внутрішньої безпеки.
Пітерс додав, що у якості "шаблона" використовуватимуть розслідування збоїв у безпеці 6 січня 2021 року, коли стався напад на Капітолій.
"Якщо ви пам’ятаєте, ми провели всебічну оцінку безпеки після 6 січня. Під час цього розслідування у нас була низка рекомендацій, і значна кількість цих рекомендацій тепер включена в практику безпеки тут, у Капітолії", - сказав демократ від штату Мічиган.
Пітерс також розповів, що вчора довго розмовляв із міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом і що ФБР "миттєво" його інформує. Він ще не спілкувався з директором Секретної служби Кімберлі Чітл і сказав, що наразі вони не організували брифінг для повного комітету внутрішньої безпеки, хоча "передбачають, що це відбудеться незабаром".
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