У сенаті США проведуть двопартійне розслідування замаху на Трампа

Про це повідомляє CNN.

Ми збираємося провести розслідування, двопартійне розслідування від Комітету внутрішньої безпеки, щоб розглянути події, що відбулися, і визначити, чи були порушення безпеки, які ми повинні закрити", - сказав Пітерс.

Він підкреслив, що процес сподіваються "пришвидшити" і провести слухання до того, як сенат піде на серпневу канікулу

"Ми спробуємо це прискорити. Тож зараз ми просимо детальних інструктажів для членів комітету. Тож ми також, ймовірно, проведемо слухання, і ми також спробуємо його прискорити", - сказав голова сенату з питань внутрішньої безпеки.

Пітерс додав, що у якості "шаблона" використовуватимуть розслідування збоїв у безпеці 6 січня 2021 року, коли стався напад на Капітолій.

"Якщо ви пам’ятаєте, ми провели всебічну оцінку безпеки після 6 січня. Під час цього розслідування у нас була низка рекомендацій, і значна кількість цих рекомендацій тепер включена в практику безпеки тут, у Капітолії", - сказав демократ від штату Мічиган.

Пітерс також розповів, що вчора довго розмовляв із міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом і що ФБР "миттєво" його інформує. Він ще не спілкувався з директором Секретної служби Кімберлі Чітл і сказав, що наразі вони не організували брифінг для повного комітету внутрішньої безпеки, хоча "передбачають, що це відбудеться незабаром".