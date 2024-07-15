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Секретна служба США після замаху на Трампа посилила його охорону

15 липня, 2024 понедiлок
19:18
Світ НАТО, Трамп

Секретна служба Сполучених Штатів Америки посилила заходи безпеки щодо ексочільника Білого дому й кандидата в президенти США Дональда Трампа після замаху на нього 13 липня

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Про це заявила глава секретної служби США Кімберлі Чітл, повідомляє "Європейська правда".

Вона зауважила, що замах на Трампа порушив питання стосовно змін до заходів безпеки з нагоди Національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі.

За словами Чітл, безпекові плани для подій такого рівня ґрунтуються на найсвіжіших даних та можуть бути змінені залежно від ситуації.

"Я впевнена у плані безпеки, який розробили наш координатор для цієї події та партнери, і ми переглянули та посилили його на тлі стрілянини у суботу. Плани безпеки для подібних подій, що потребують особливих заходів безпеки, планують так, щоб вони були гнучкими", - наголосила вона.

Водночас посадовиця акцентувала, що для кандидата в президенти США посилена охорона планувалася завчасно.

"Ми також внесли зміни до плану щодо його безпеки після суботи, щоб забезпечувати його постійний захист під час цього заходу і решти кампанії", - підкреслила Чітл.

Вона підкреслила, секретна служба працює з усіма залученими федеральними відомствами, відомствами рівня штатів та місцевого рівня, аби зрозуміти, що відбулося після замаху на Трампа та як запобігти таким ситуаціям у майбутньому.

  • 13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.
  • Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала імовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню із напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташувався на даху виробничого приміщення за 119 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парка, штат Пенсильванія.
Теги:
Кримінал
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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