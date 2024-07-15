Секретна служба США після замаху на Трампа посилила його охорону
Секретна служба Сполучених Штатів Америки посилила заходи безпеки щодо ексочільника Білого дому й кандидата в президенти США Дональда Трампа після замаху на нього 13 липня
Про це заявила глава секретної служби США Кімберлі Чітл, повідомляє "Європейська правда".
Вона зауважила, що замах на Трампа порушив питання стосовно змін до заходів безпеки з нагоди Національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі.
За словами Чітл, безпекові плани для подій такого рівня ґрунтуються на найсвіжіших даних та можуть бути змінені залежно від ситуації.
"Я впевнена у плані безпеки, який розробили наш координатор для цієї події та партнери, і ми переглянули та посилили його на тлі стрілянини у суботу. Плани безпеки для подібних подій, що потребують особливих заходів безпеки, планують так, щоб вони були гнучкими", - наголосила вона.
Водночас посадовиця акцентувала, що для кандидата в президенти США посилена охорона планувалася завчасно.
"Ми також внесли зміни до плану щодо його безпеки після суботи, щоб забезпечувати його постійний захист під час цього заходу і решти кампанії", - підкреслила Чітл.
Вона підкреслила, секретна служба працює з усіма залученими федеральними відомствами, відомствами рівня штатів та місцевого рівня, аби зрозуміти, що відбулося після замаху на Трампа та як запобігти таким ситуаціям у майбутньому.
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