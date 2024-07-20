Орбан, Трамп і його новий віцепрезидент Венс посилено працюють над планом капітуляції України, - Піонтковський

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Дуже важливий індикатор виборів – вибір Трампа віцепрезидента Джеймса Девіда Венса. Ми чудово пам'ятаємо його діяльність у блокуванні допомоги Україні. Венс ненавидить Україну найбільше в американському конгресі. Останні 5 місяців він не вилазив з телевізійних екранів та із засідань комісій конгресу, розповсюджуючи будь-яку брехню та ненависть до України. Говорив про те, що допомога розкрадається, що у тоталітарній державі Україні заборонені 20 партій, що українська влада ув'язнює видатних християнських провідників. Венс впливав на республіканських фундаменталістів, яких доволі є у конгресі. Власне він не додав жодних електоральних переваг Трампу", - прокоментував Андрій Піонтковський.

За його словами, для переважного бидла, яке підтримує Трампа, України взагалі не існує. Вони навряд чи знають, де вона розташована. А щодо республіканського істеблишменту, то він дуже жорстко виступає за підтримку Україну

"Тому призначення Венса показує, наскільки Трамп залежний у цьому своєму становищі. Невипадково Орбан, Трамп і його новий віцепрезидент Венс – команда, яка посилено працює над планом капітуляції України. Так званий план Трампа про 24 години по суті є планом Путіна – змусити Україну віддати території та погодитися на припинення вогню без жодних гарантій для української безпеки. Розповіді про те, як Трамп тиснутиме на Путіна, - пуста приправа до суті плану "Трампа-Путіна". А суть одна – зафіксувати максимально реальні надбання. Путін цього домагається, бо та війна, яку він оголосив 24 лютого 2022 року "Київ за три дні й НАТО забирайте манатки, геть звідси", - цю війну Путін програв. Йому треба зафіксувати якусь "почесну нічию", яку він продасть своєму глибинному народові. А ця "почесна нічия" – капітуляція України та її територіальне розділення", - резюмував політолог.