Зеленський провів розмову з Трампом

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Говорив із Дональдом Трампом. Привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі", - написав президент.

Зеленський зазначив, що під час розмови наголосив на важливості двопартійної та двопалатної підтримки США для захисту свободи й незалежності України.

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"Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня", - вказав він.

Зеленський додав, що домовився під час особистої зустрічі з Трампом обговорити кроки, які "можуть зробити мир чесним і справді тривалим".