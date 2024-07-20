Зеленський провів розмову з Трампом
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти Сполучених Штатів Дональдом Трампом
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Говорив із Дональдом Трампом. Привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі", - написав президент.
Зеленський зазначив, що під час розмови наголосив на важливості двопартійної та двопалатної підтримки США для захисту свободи й незалежності України.
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"Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня", - вказав він.
Зеленський додав, що домовився під час особистої зустрічі з Трампом обговорити кроки, які "можуть зробити мир чесним і справді тривалим".
- Раніше міністр оборони України Рустем Умєров на щорічному Форумі з безпеки в Аспені в Колорадо заявив, що Україна знайде рішення, якщо на виборах у США переможе колишній президент Дональд Трамп.
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