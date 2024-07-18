"Ми знайдемо рішення": Умєров прокоментував можливість перемоги Трампа на виборах у США

Про це повідомляє AP.

"Ми віримо в лідерство США, і ми віримо, що Америка хоче, щоб її партнери та союзники також були сильними", - сказав Умеров.

Він додав: "На цьому етапі ми зосередимося на полі бою".

Повідомляється, що, за словами Умєрова, Україна розширила свої мобілізаційні зусилля, щоб ввести більше військ, ніж ті 4 млн, які зареєстровані зараз та продовжить воювати, щоб повернути території.

Також у виданні зазначають, що за його словами , "в рамках наших цілей" було повернути Запорізьку атомну електростанцію , захоплену росіянами на початку їхнього наступу.

"Яким би не був результат виборів у США, ми знайдемо рішення", - сказав міністр оборони.

Також він вкотре нагадав, що Україна не може зупинити російські удари по містах та інфраструктурі, якщо не зможе вразити авіабази та інші військові об’єкти в Росії, звідки наносяться удари.

"Ми хочемо це голосно сказати: ми робимо акцент на військових об’єктах, щоб вони не могли вразити мирних жителів в Україні", – сказав Умєров.