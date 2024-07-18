"Ми знайдемо рішення": Умєров прокоментував можливість перемоги Трампа на виборах у США
Міністр оборони України Рустем Умєром на щорічному Форумі з безпеки в Аспені в Колорадо заявив, що Україна знайде рішення, якщо на виборах у США переможе колишній президент Дональд Трамп
Про це повідомляє AP.
"Ми віримо в лідерство США, і ми віримо, що Америка хоче, щоб її партнери та союзники також були сильними", - сказав Умеров.
Він додав: "На цьому етапі ми зосередимося на полі бою".
Повідомляється, що, за словами Умєрова, Україна розширила свої мобілізаційні зусилля, щоб ввести більше військ, ніж ті 4 млн, які зареєстровані зараз та продовжить воювати, щоб повернути території.
Також у виданні зазначають, що за його словами , "в рамках наших цілей" було повернути Запорізьку атомну електростанцію , захоплену росіянами на початку їхнього наступу.
"Яким би не був результат виборів у США, ми знайдемо рішення", - сказав міністр оборони.
Також він вкотре нагадав, що Україна не може зупинити російські удари по містах та інфраструктурі, якщо не зможе вразити авіабази та інші військові об’єкти в Росії, звідки наносяться удари.
"Ми хочемо це голосно сказати: ми робимо акцент на військових об’єктах, щоб вони не могли вразити мирних жителів в Україні", – сказав Умєров.
- 15 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде будувати відносини з Вашингтоном, незважаючи на те, чи переможе на президентських виборах у США кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.71
- Актуальне
- Важливе