"Я цього не боюсь, будемо працювати": Зеленський про можливу перемогу Трампа на виборах президента у США

Про це він сказав під час пресконференції 15 липня.

"Президентство Трампа ми з вами поки що не можемо обговорювати. Тому що обирає президента США, слава богу, їх народ. Ніякі інші народи на це не впливають", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна має підтримку як від Демократичної, так й Республіканської партії. З останньою Київ має потужні відносини, що підтвердилось під час візиту президента до штату Юта під час саміту НАТО.

"У мене була зустріч з великою кількістю губернаторів саме республіканців. З великою повагою, я не знаю чи чули ви або бачили, з великою повагою вони ставляться до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати незалежно від того який буде результат, а саме який буде вибір народу США в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу", - додав він.

За словами президента, погляди обидвох кандидатів на посаду президента США щодо завершення війни в Україні є зрозумілими для нього. Він наголосив: якщо наступним очільником Білого дому стане Дональд Трамп - Україна працюватиме з ним.

"Ми у війні, ми емоційні. І коли є невизначеність, а дійсно Республіканська партія вона різна, і є такі яструби, меседжі яких більш праві, або більш радикальні, напевне. Але я вам хочу сказати, що більшість республіканської партії підтримує Україну і народ України", - додав Зеленський.