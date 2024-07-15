"Я цього не боюсь, будемо працювати": Зеленський про можливу перемогу Трампа на виборах президента у США
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде будувати відносини з Вашингтоном, незважаючи на те, чи переможе на президентських виборах у США кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп
Про це він сказав під час пресконференції 15 липня.
"Президентство Трампа ми з вами поки що не можемо обговорювати. Тому що обирає президента США, слава богу, їх народ. Ніякі інші народи на це не впливають", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що Україна має підтримку як від Демократичної, так й Республіканської партії. З останньою Київ має потужні відносини, що підтвердилось під час візиту президента до штату Юта під час саміту НАТО.
"У мене була зустріч з великою кількістю губернаторів саме республіканців. З великою повагою, я не знаю чи чули ви або бачили, з великою повагою вони ставляться до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати незалежно від того який буде результат, а саме який буде вибір народу США в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу", - додав він.
За словами президента, погляди обидвох кандидатів на посаду президента США щодо завершення війни в Україні є зрозумілими для нього. Він наголосив: якщо наступним очільником Білого дому стане Дональд Трамп - Україна працюватиме з ним.
"Ми у війні, ми емоційні. І коли є невизначеність, а дійсно Республіканська партія вона різна, і є такі яструби, меседжі яких більш праві, або більш радикальні, напевне. Але я вам хочу сказати, що більшість республіканської партії підтримує Україну і народ України", - додав Зеленський.
- Нещодавно президент Зеленський заявив, що готовий зустрітися з експрезидентом США Трампом, щоб вислухати його бачення мирного завершення війни РФ в Україні.
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