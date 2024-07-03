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Зеленський заявив, що "потенційно готовий" зустрітися із Трампом, щоб вислухати його "мирний план"

3 липня, 2024 середа
15:49
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з експрезидентом США Дональдом Трампом, щоб вислухати його бачення мирного завершення війни РФ в Україні

Зміст

Про це він заявив у інтерв'ю Bloomberg.

Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен представити своє бачення швидкого завершення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція повинна уникати порушення суверенітету України.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати", - сказав президент України.

В інтерв'ю виданню Зеленський заявив, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди, та зрозуміти, "чи матимемо ми в листопаді потужну підтримку США, чи будемо зовсім одні".

Президент України заперечив думку про те, що українські та російські сили перебувають у глухому куті на полі бою, заявивши, що військові мають кращі позиції з погляду живої сили, ніж кілька місяців тому, і новий наступ - це питання озброєння бригад.

Володимир Зеленський також подякував за допомогу у розмірі 61 мільярда доларів, схвалену Конгресом США цього року після шестимісячної затримки, проте він сказав, що військова техніка надто довго добирається до фронту.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми маємо дуже, дуже, дуже довге очікування", - додав президент.

Про "мирний план" Трампа

Раніше The Washington Post писало про те, що експрезидент Дональд Трамп у приватних розмовах поділився своїм баченням мирного завершення війни РФ в Україні, згідно з яким Україна повинна була б поступитися деякими територіями.

За словами деяких експертів із зовнішньої політики, цей план став би винагородою президенту Росії Володимиру Путіну і потуранням силовому порушенню міжнародно визнаних кордонів.

У приватних розмовах Трамп заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України були б не проти бути частиною Росії.

Водночас радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер стверджує, що публікація у ЗМІ - фейк. За його словами, Трамп не пристане на жоден мирний план, поки не вступить на посаду і не зможе належним чином зважити всі варіанти.

"Мирний план" Трампа прокоментував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він заявив, що Україна має чітке розуміння того, що будь-який план припинення війни з Росією має ґрунтуватися на міжнародному праві, а мир має бути справедливим.

Подоляк наголосив, що заморозити війну, яка триває вже 28-й місяць, на нинішніх лініях фронту було б дивно, адже Росія порушила міжнародне право і перебуває на українській території.

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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