"Мир може бути тільки справедливим": в Офісі президента прокоментували "мирний план" Трампа щодо України
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна має чітке розуміння того, що будь-який план припинення війни з Росією має ґрунтуватися на міжнародному праві, а мир має бути справедливим
Про це він сказав у коентарі Reuters.
За словами Подоляка, війна не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності, заявив він, коментуючи "мирний план Трампа для України".
Він наголосив, що заморозити війну, що триває вже 28-й місяць, на нинішніх лініях фронту було б "дивно", адже Росія порушила міжнародне право і перебуває на українській території.
"Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у "формулі миру", запропонованій президентом Зеленським, там чітко сказано - мир може бути тільки справедливим, і мир може бути лише на засадах міжнародного права", - сказав радник глави ОП.
Подоляк підтвердив позицію Києва і назвав абсурдними оголошені раніше російським диктатором Володимиром Путіним умови припинення вогню.
"Ми бачимо план Путіна - він абсолютно безглуздий", - сказав Подоляк.
- Нагадаємо, що експрезидент Дональд Трамп у приватних розмовах поділився своїм баченням мирного завершення війни РФ в Україні, згідно з яким Україна повинна була б поступитися деякими територіями.
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