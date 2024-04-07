Які поступки з боку України передбачає "мирний" план Трампа: Washington Post оприлюднила подробиці
Експрезидент Дональд Трамп у приватних розмовах поділився своїм баченням мирного завершення війни РФ в Україні, згідно з яким Україна повинна була б поступитися деякими територіями
Про це повідомляє The Washington Post.
Ідея Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму і прикордонного регіону Донбасу Росії.
За словами деяких експертів із зовнішньої політики, цей план став би винагородою президенту Росії Володимиру Путіну і потуранням силовому порушенню міжнародно визнаних кордонів.
У приватних розмовах Трамп заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України були б не проти бути частиною Росії.
Деякі прихильники Трампа намагаються переконати його не допустити такого розвитку подій, адже визнання російського контролю над частинами України розширить межі диктатури Путіна.
"Я витрачаю 100% свого часу на розмови з Трампом про Україну, - заявив сенатор Ліндсі Грем. - Він повинен заплатити ціну. Він не зможе вийти переможцем".
Як стверджує старша наукова співробітниця Центру Стімсона, позапартійного аналітичного центру, Емма Ешфорд, обмін територій на припинення вогню поставить Україну в гірше становище без гарантій того, що Росія не переозброїться і не відновить бойові дії.
"Це жахлива угода", - зазначила вона стосовно пропозиції Трампа.
Речниця кампанії Трампа Кароліна Левітт відреагувала на чутки про мирний план експрезидента, заявивши, що вони "походять від неназваних і непоінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться".
"Президент Трамп - єдиний, хто говорить про припинення вбивств", - додала вона.
- 18 березня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається, що йому не треба буде вирішувати, чи продовжити допомагати Україні зброєю, чи дозволити російському диктатору Володимиру Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть президентом.
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