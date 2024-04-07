Які поступки з боку України передбачає "мирний" план Трампа: Washington Post оприлюднила подробиці

Про це повідомляє The Washington Post.

Ідея Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму і прикордонного регіону Донбасу Росії.

За словами деяких експертів із зовнішньої політики, цей план став би винагородою президенту Росії Володимиру Путіну і потуранням силовому порушенню міжнародно визнаних кордонів.

У приватних розмовах Трамп заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України були б не проти бути частиною Росії.

Деякі прихильники Трампа намагаються переконати його не допустити такого розвитку подій, адже визнання російського контролю над частинами України розширить межі диктатури Путіна.

"Я витрачаю 100% свого часу на розмови з Трампом про Україну, - заявив сенатор Ліндсі Грем. - Він повинен заплатити ціну. Він не зможе вийти переможцем".

Як стверджує старша наукова співробітниця Центру Стімсона, позапартійного аналітичного центру, Емма Ешфорд, обмін територій на припинення вогню поставить Україну в гірше становище без гарантій того, що Росія не переозброїться і не відновить бойові дії.

"Це жахлива угода", - зазначила вона стосовно пропозиції Трампа.

Речниця кампанії Трампа Кароліна Левітт відреагувала на чутки про мирний план експрезидента, заявивши, що вони "походять від неназваних і непоінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться".

"Президент Трамп - єдиний, хто говорить про припинення вбивств", - додала вона.