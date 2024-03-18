Трамп сподівається, що в разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи допомагати Україні зброєю

Про це він заявив в ефірі Fox News.

Трампа запитали, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого Росії й далі окуповувати українські території. Він відповів, що сподівається, що до цього не дійде.

За його словами, до того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, пройде багато часу, понад дев'ять місяців. Тож Трамп переконаний, що для війни і політики це "вічність".

Кандидат на посаду очільника Білого дому заявив, що питання війни в Україні є для нього дуже болючим, бо якби він був президентом, Путін ніколи б не наважився на вторгнення.

Трамп також наголосив, що Росія має потужну армію, хоч українці і є дуже хоробрими, він вважає, що потрібно було домовлятися і шукати компромісу.

"Якби у нас був справжній лідер, Путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з Путіним, я казав: "Ти не можеш цього зробити". Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити", - сказав експрезидент США.