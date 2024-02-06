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Оновлено

Затримка допомоги США Україні: Байден назвав Трампа головною проблемою

6 лютого, 2024 вiвторок
20:45
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні

Про це йдеться у його зверненні до Конгресу США.

Зокрема Байден заявив, що конгресмени досягли двопартійної домовленості. За його словами, вона містить "найсправедливішу, найгуманнішу реформу міграційної системи, це найжорсткіші заходи із захисту кордону". Але її не можуть погодити через Дональда Трампа.

"Тепер потрібно щоб це прийшло до зали сенату. Чому цього не відбувається? Просте пояснення - Дональд Трамп. Він думає, що це політично на його користь: використати це питання в якості зброї замість того, щоб врегулювати це питання. Трамп намагається залякати республіканців, щоб вони голосували проти цієї домовленості", - сказав Байден.

Він переконаний, що законопроєкт захистить кордони США, забезпечить гуманне ставлення до людей і зробить міграційну систему ефективнішою. Адже саме через питання кордону програму не затверджували.  

"Підтримка цього законопроєкту - це протидія Путіну"

Джо Байден наголосив, що програму слід погодити, адже вона містить вкрай необхідну допомогу Україні. 

"Цей законопроєкт містить екстрене фінансування для України, ця країна потерпає від жорстокого вторгнення. Кожен день, кожен місяць затримок означає, що у них менше артилерії, менше можливостей захиститися від російського нападу, цього хоче Путін, українці хоробро борються", - заявив очільник США.

Байден наголосив, що Путін не зупиниться в Україні, якщо не підтримати нашу країну зараз, і подальші витрати стануть значно більшими.

"Ми не можемо відвернутися, підтримка цього законопроєкту - це протидія Путіну. Якщо не підтримати цей законопроєкт - це допоможе Путіну. Якщо ми не зупинимо його апетити, він не зупиниться в Україні, він себе не буде обмежувати і витрати для США, для партнерів зростуть. Історія дивиться, історія слідкує, підтримка України в цей критичний час ніколи не буде забута. І New York Times написав у своєму заголовку: Трамп - перший, Путін - другий, Америка - третя. Так не може бути", - переконаний Джо Байден.

"Якщо законопроєкт затвердять - я його одразу підпишу"

Президент США назвав політику республіканців щодо цього законопроєкту токсичною.

"Якщо подивитись на республіканців - кому вони служать Дональду Трампу чи американському народові? Вони хочуть вирішити проблеми, чи використати їх як зброю з політичною метою? Місяць тому республіканці просили про такий законопроєкт, який реформує міграційну реформу, дає допомогу Україні, Ізраїлю, зараз вони відходять від цього. Треба відмовитися від цієї токсичної політики, перестати грати в ігри в той час, коли світ чекає", - наголосив американський лідер.

Також Байден заявив, що готовий підписати цей законопроєкт негайно.

"Якщо законопроєкт затвердять - я його одразу підпишу. Якщо його не затвердять, я буду знати, буду чітко доносити до американського народу, хто виступив проти, я скажу, що республіканці, які не підтримали цей законопроєкт, вони просто бояться Дональда Трампа", - сказав Байден. 

  • 31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.
  • 1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.
  • 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.
  • 4 лютого на третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні.
  • 5 лютого адміністрація президента США Джо Байдена заявила про його плани накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки Білий дім вважає його неповним.
Теги:
Джо Байден
Дональд Трамп
республіканці
США
допомога Україні
допомога США Україні
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