"Україна бореться за те, щоб у нас було мирне життя": спікери парламентів країн Балтії закликали Конгрес США надати допомогу Україні

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зокрема зазначається, що представники країн Балтії зустрілися зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном та іншими законодавцями від обох партій.

"Україна бореться за те, щоб у нас було мирне життя, щоб наші діти ходили до школи і навчалися там, щоб ми ходили на роботу і займалися своїми справами. Українці платять високу ціну, щоб ми мали ці можливості. І тому хочу наголосити, що війна за Україну - це боротьба за мир у всьому світі", - наголосила спікерка саейми Латвії Дайга Мієріня в інтерв’ю "Голосу Америки".

Представниця Латвії акцентує на необхідності швидко надавати Україні всебічну підтримку.

"Для досягнення результату нам потрібні рішучі швидкі дії", - говорить вона.

Також, на думку спікерки, необхідно запровадити санкції, які притягнуть росіян до відповідальності за воєнні злочини та конфіскувати російські активи на відбудову України.

Зазначається, що під час візиту у Вашингтон, одним із завдань балтійської делегації було донести американцям, що загроза розширення Російської агресії є реальною.