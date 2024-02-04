"Україна бореться за те, щоб у нас було мирне життя": спікери парламентів країн Балтії закликали Конгрес США надати допомогу Україні
На третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні цього тижня, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні
Про це повідомляє "Голос Америки".
Зокрема зазначається, що представники країн Балтії зустрілися зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном та іншими законодавцями від обох партій.
"Україна бореться за те, щоб у нас було мирне життя, щоб наші діти ходили до школи і навчалися там, щоб ми ходили на роботу і займалися своїми справами. Українці платять високу ціну, щоб ми мали ці можливості. І тому хочу наголосити, що війна за Україну - це боротьба за мир у всьому світі", - наголосила спікерка саейми Латвії Дайга Мієріня в інтерв’ю "Голосу Америки".
Представниця Латвії акцентує на необхідності швидко надавати Україні всебічну підтримку.
"Для досягнення результату нам потрібні рішучі швидкі дії", - говорить вона.
Також, на думку спікерки, необхідно запровадити санкції, які притягнуть росіян до відповідальності за воєнні злочини та конфіскувати російські активи на відбудову України.
Зазначається, що під час візиту у Вашингтон, одним із завдань балтійської делегації було донести американцям, що загроза розширення Російської агресії є реальною.
- 31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.
- 1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.
- 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.
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