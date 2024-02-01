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Допомогу США Україні та питання кордону ймовірно розділять, - спікер Палати представників Джонсон

1 лютого, 2024 четвер
12:26
Світ на фото: Майк Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики

Про це повідомляє The Hill з посиланням на обізнане джерело.

Згідно з джерелом, Джонсон сказав трьом ліерам парламентів країн Балтії, що рішення залежатиме від тексту угоди про посилення кордону з Мексикою, над яким зараз працюють у Сенаті. Питання можуть розділити через "занепокоєння" щодо реформ імміграційної політики

Речник Джонсона Радж Шах зазначив, що ці коментарі були зроблені "в гіпотетичному контексті".

Спікер парламенту Естонії Лаурі Гуссар заявив, що спікер Палати представників висловив "готовність" надати допомогу США Україні, зазначивши, що "повинен бути спосіб знайти вирішення проблем".

"Він висловив готовність працювати над вирішенням питання, щоб продовжити допомогу Україні", - сказав Гусар.

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  • 31 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.

Теги:
Україна
Війна з Росією
республіканці
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
Світ про Україну
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