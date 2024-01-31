Столтенберг обговорив з конгресменами США допомогу Україні

Про це йдеться на сайті НАТО.

Зазначається, що під час зустрічі Столтенберг відзначив підтримку України та підкреслив, що ця вони залишається вирішальною для України та стабільності Європи.

Столтенберг також додав, що Альянс відповідає стратегічним інтересам США, і що завдяки НАТО у Штатів більше союзників, ніж у будь-якої іншої держави.