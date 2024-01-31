Столтенберг обговорив з конгресменами США допомогу Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України
Про це йдеться на сайті НАТО.
Зазначається, що під час зустрічі Столтенберг відзначив підтримку України та підкреслив, що ця вони залишається вирішальною для України та стабільності Європи.
Столтенберг також додав, що Альянс відповідає стратегічним інтересам США, і що завдяки НАТО у Штатів більше союзників, ніж у будь-якої іншої держави.
- У Силах безпеки й оборони України у період з грудня 2023 року по січень 2024 року впровадили ще 18 стандартів НАТО, серед яких навігація та робота водолазів.
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