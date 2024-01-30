Україна впровадила ще 18 стандартів НАТО в безпеці та обороні: серед них навігація та робота водолазів

Про це інформує Міністерство оборони України.

Вказано, що стандарти НАТО запровадили в Міністерстві оборони, Збройних Силах України та інших складових сектору безпеки і оборони.

Серед запроваджених в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО стандартів є:

стандарти щодо захисту військ (сил) ЗСУ

навчання Військово-Морських Сил зі зв'язку, комунікаційних та інформаційних систем, транспортного забезпечення

"В ініціативному порядку Україна запровадила стандарти, які стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності, паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Відтак, станом на кінець січня 2024 року в Україні діють 315 стандартів НАТО. З них:

192 (88% від запланованого) – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, які є першочерговими стандартами Альянсу

123 – в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зазначив, що у 2024 році планують запровадити ще 50 стандартів НАТО у секторі безпеки.