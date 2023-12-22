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У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО

22 грудня, 2023 п'ятниця
10:03
Війна з Росією Міністерство оборони

У Міністерстві оборони та Збройних Силах України протягом листопада-грудня 2023 року запровадили ще сім стандартів північноатлантичного альянсу

Про це пише Міністерство оборони України.

"Серед них - стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських Сил зі зв’язку", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні нагадали, що в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено 301 стандарт НАТО:

  • 181 - в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);
  • 116 - в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

Загалом у НАТО діє 1135 стандартів. У Міноборони та ЗСУ вже запроваджено 26,5%.

  • У Міністерстві оборони та Збройних Силах України протягом жовтня-листопада було запроваджено ще чотири стандарти НАТО.
Міністерство оборони
ЗСУ
НАТО
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