У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО

Про це пише Міністерство оборони України.

"Серед них - стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських Сил зі зв’язку", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні нагадали, що в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено 301 стандарт НАТО:

181 - в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);

116 - в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

Загалом у НАТО діє 1135 стандартів. У Міноборони та ЗСУ вже запроваджено 26,5%.