У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО
У Міністерстві оборони та Збройних Силах України протягом листопада-грудня 2023 року запровадили ще сім стандартів північноатлантичного альянсу
Про це пише Міністерство оборони України.
"Серед них - стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських Сил зі зв’язку", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні нагадали, що в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено 301 стандарт НАТО:
- 181 - в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);
- 116 - в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.
Загалом у НАТО діє 1135 стандартів. У Міноборони та ЗСУ вже запроваджено 26,5%.
- У Міністерстві оборони та Збройних Силах України протягом жовтня-листопада було запроваджено ще чотири стандарти НАТО.
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