Міноборони та ЗСУ запровадили ще низку стандартів НАТО

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram

Серед нових запроваджених стандартів:

"Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі" (здійснення стандартизованої підготовки під час підготовки до ведення бойових дій у великих населених пунктах).

"Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО" (забезпечення командирів та їхніх штабів керівництвом щодо планування, координації та виконання повітрянодесантних операцій).

"Проведення сухопутних тактичних дій" (забезпечення керівництвом щодо планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації обстановки, які можуть виникати в межах будь-якої операції та будь-якої кампанії).

"Повітряні та космічні операції" (стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об’єднаних операцій).

Там наголосили, що вже запроваджено 280 стандартів НАТО: 174 – у межах Цілей партнерства Україна - НАТО (першочергові стандарти НАТО) та 106 – так званих ініціативних, що впроваджуються Україною поза цією програмою.

У НАТО існує 1135 стандартів. Тобто, в Міноборони та ЗСУ вже запроваджено майже чверть від загальної кількості (24,6%).

.