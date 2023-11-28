Міноборони та ЗСУ запровадили ще низку стандартів НАТО
У Міністерстві оборони та Збройних Силах України протягом жовтня-листопада було запроваджено ще чотири стандарти НАТО
Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram
Серед нових запроваджених стандартів:
- "Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі" (здійснення стандартизованої підготовки під час підготовки до ведення бойових дій у великих населених пунктах).
- "Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО" (забезпечення командирів та їхніх штабів керівництвом щодо планування, координації та виконання повітрянодесантних операцій).
- "Проведення сухопутних тактичних дій" (забезпечення керівництвом щодо планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації обстановки, які можуть виникати в межах будь-якої операції та будь-якої кампанії).
- "Повітряні та космічні операції" (стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об’єднаних операцій).
Там наголосили, що вже запроваджено 280 стандартів НАТО: 174 – у межах Цілей партнерства Україна - НАТО (першочергові стандарти НАТО) та 106 – так званих ініціативних, що впроваджуються Україною поза цією програмою.
У НАТО існує 1135 стандартів. Тобто, в Міноборони та ЗСУ вже запроваджено майже чверть від загальної кількості (24,6%).
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