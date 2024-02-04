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Палата представників США проголосує за надання допомоги Ізраїлю без коштів для України наступного тижня

4 лютого, 2024 неділя
13:01
Світ на фото: Майк Джонсон

У суботу, 3 лютого, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Джонсона, цей крок необхідний для швидкого надання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС у секторі Гази, а на розгляд пакета, що поєднує допомогу Україні та Ізраїлю з положеннями про безпеку американо-мексиканського кордону, немає часу. 

Законопроєкт щодо Ізраїлю, оприлюднений у суботу, є останньою ознакою того, що республіканці в Палаті представників готові відкласти рішення про допомогу Україні на невизначений термін через суперечки щодо міграційної політики США.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр назвала це "цинічним політичним маневром", який свідчить про те, що допомога Ізраїлю є набагато популярнішою для Республіканської партії в Палаті представників, ніж допомога Україні.

"Саме тоді, коли законодавчий текст вже неминучий, республіканці в Палаті представників вдаються до свого останнього цинічного політичного маневру, - заявила вона. - Безпека Ізраїлю повинна бути священною, а не політичною грою".

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Згідно із законопроєктом, передбачається виділення коштів на ізраїльські системи протиракетної оборони "Залізний купол" і "Залізний промінь", фінансування військових операцій США на Близькому Сході та посилення захисту американських співробітників у посольствах. 

"Враховуючи нездатність Сенату вчасно прийняти відповідне законодавство, а також небезпечні обставини, в яких зараз перебуває Ізраїль, Палата представників продовжуватиме лідирувати", - йдеться в листі Джонсона до колег.

За його словами, "у Сенату більше не буде виправдань, навіть хибних, проти швидкого ухвалення цього критично важливого для нашого союзника закону".

Пропозиція Палати представників передбачає виділення 3,3 мільярда доларів на фінансування відповіді США на атаки хуситів у Червоному морі та 200 мільйонів доларів на захист американського персоналу та евакуацію громадян США.

  • 31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва конгресу, де обговорили підтримку України.
Теги:
Україна
політика
Ізраїль
Близький Схід
Війна з Росією
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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