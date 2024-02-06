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Байден заветує законопроєкт про допомогу Ізраїлю, якщо в ньому не буде допомоги Україні

6 лютого, 2024 вiвторок
08:15
Новини Джо Байден

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила у понеділок, 5 лютого, про його плани накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки Білий дім вважає його неповним

Про це інформує Reuters.

"Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний виверт і натомість швидко відправити двопартійний закон про надзвичайні додаткові асигнування на національну безпеку на стіл президента", - йдеться у заяві управління Білого дому.

Зазначається, що протягом кількох місяців адміністрація Байдена спільно з демократами та республіканцями сенату вела роботу над законопроєктом, який поєднує реформування імміграційної системи США, додаткові кошти на прикордонну безпеку, а також виділяє мільярди доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Заходи щодо витрачання $118 млрд також дозволять надати гуманітарну допомогу цивільним особам, які постраждали від глобальних конфліктів.

"Адміністрація рішуче виступає проти цього прийому, який нічого не робить для забезпечення безпеки кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захиститися від агресії Путіна, не підтримує безпеку американських синагог, мечетей та вразливих місць відправлення культу та відмовляє у гуманітарній допомозі палестинським цивільним особам". , більшість із яких складають жінки та діти", - йдеться у заяві.

Спікер палати представників Республіканської партії Майк Джонсон оголосив у суботу, що Палата представників відхилить двопартійний законопроєкт сенату, а натомість цього тижня проголосує за міру, яка передбачає надання допомоги лише Ізраїлю.

"Погроза президента накласти вето є актом зради. Погрожуючи накласти вето на допомогу Ізраїлю та нашим військовим силам, президент Байден залишає нашого союзника в момент найбільшої потреби", - заявив Джонсон у понеділок увечері.

  • Напередодні адміністрація Байдена спільно з двопартійною групою сенаторів досягли угоди щодо кордонів на суму 118,2 млрд доларів, яка включає допомогу Україні та Ізраїлю. За словами посла України в США Оксани Маркарової, у Штатах за законопроєкт можуть проголосувати 7 лютого.

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