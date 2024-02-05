Сенат США досяг двопартійної угоди щодо кордонів включно з допомогою Україні та Ізраїлю, Байден закликав ухвалити законопроєкт якнайшвидше
Адміністрація президента США Джо Байдена спільно з двопартійною групою сенаторів досягли угоди щодо кордонів, яка включає допомогу Україні та Ізраїлю. Наступним кроком є прийняття рішення республіканцями в Палаті представників США
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
"Зараз ми досягли згоди щодо двопартійної угоди про національну безпеку, яка включає найжорсткіший і найсправедливіший набір прикордонних реформ за останні десятиліття. Я рішуче підтримую її", - йдеться у заяві президента США Джо Байдена.
Він наголосив, що члени його адміністрації спільно з двопартійною групою сенаторів працювали без вихідних протягом двох місяців, аби досягти домовленостей щодо безпеки кордонів, аби зробити їх більш захищеними та забезпечити "справедливе і гуманне ставлення до людей, зберігаючи при цьому легальну імміграцію, що відповідає цінностям США як нації".
"Це дасть мені, як президенту, нові надзвичайні повноваження для закриття кордону, коли він стане переповненим. Він зробить наш процес надання притулку більш справедливим і ефективним, захищаючи при цьому найбільш вразливі верстви населення", - пояснив Байден.
Окрім цього двопартійна угода передбачає надання ресурсів для захисту кордону, зокрема, для збільшення кількості прикордонних патрульних, імміграційних суддів, співробітників з питань притулку та найсучасніші інспекційні машини, які допоможуть виявити та зупинити потік фентанілу.
За словами Байдена, угода дозволить США "продовжувати життєво важливу роботу разом з партнерами по всьому світу, відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від російської агресії".
"Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і ціна для Америки зросте. Ця угода також надає Ізраїлю те, що йому потрібно для захисту свого народу і захисту від терористів ХАМАС. І вона забезпечить життєво необхідну гуманітарну допомогу для палестинського народу", - зазначив американський президент.
Байден наголосив, що наступним кроком має бути прийняття рішення республіканцями в Палаті представників США, закликавши Конгрес об'єднатися, аби якнайшвидше ухвалити цю двопартійну угоду.
- 31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.
- 1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.
- 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.
- На третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні цього тижня, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні.
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