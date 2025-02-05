Через блокування Starlink російські війська залишаються без звʼязку, - "Атеш"
Російські окупаційні війська залишаються без звʼязку через масове блокування Starlink
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
"Кібер Атеш отримав інформацію про серйозні проблеми в комунікації російських військ. Starlink почав масово блокувати акаунти, посилаючись на "підозрілу активність", - йдеться у повідомленні.
Партизани зазначають, що багато військових РФ вже відчули відключення терміналів - це стало причиною перебоїв у координації їхніх підрозділів.
Наголошується: відновити доступ можна лише після перевірки, однак це складно зробити в умовах бойових дій.
"Все це посилює хаос у системі управління російської армії. Поки окупанти намагаються знайти способи обійти блокування, ситуація на фронті для них лише погіршується", - додає "Атеш".
- 2 лютого повідомлялось, що російські військові силоміць змушують жителів тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області підписувати військові контракти з міністерством оборони РФ.
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