Ексфутболіст збірної України знайшов команду у нижчій лізі Бельгії
Бельгійський "Ейпен" домовився про трансфер українського захисника Ігоря Пластуна
Про це повідомляє пресслужба "Ейпена".
Ігор Пластун і бельгійський "Ейпен" домовились про контракт до 30 червня 2025 року. Останнім клубом 34-річного захисника був казахстанський "Ордабаси", який українець покинув восени 2024-го.
"Ейпен" грає у другому за силою дивізіоні Бельгії. Зараз команда займає девʼяту позицію, а до зони вильоту вони зараз ближчі ніж до зони плей-офф за вихід в еліту.
На рахунку Пластуна 5 матчів за збірну України. Футболіст також грав за "Оболонь", "Карпати", болгарський "Лудогорець" та бельгійський "Гент".
- 31 січня мадридський "Атлетико" домовився про підписання контракту із 16-річним українським воротарем Глібом Удовиченком.
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