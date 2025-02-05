Ексфутболіст збірної України знайшов команду у нижчій лізі Бельгії

Про це повідомляє пресслужба "Ейпена".

Ігор Пластун і бельгійський "Ейпен" домовились про контракт до 30 червня 2025 року. Останнім клубом 34-річного захисника був казахстанський "Ордабаси", який українець покинув восени 2024-го.

"Ейпен" грає у другому за силою дивізіоні Бельгії. Зараз команда займає девʼяту позицію, а до зони вильоту вони зараз ближчі ніж до зони плей-офф за вихід в еліту.

На рахунку Пластуна 5 матчів за збірну України. Футболіст також грав за "Оболонь", "Карпати", болгарський "Лудогорець" та бельгійський "Гент".