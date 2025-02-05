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Ексфутболіст збірної України знайшов команду у нижчій лізі Бельгії

Влад Дідусь
5 лютого, 2025 середа
16:24
Футбол Ігор Пластун

Бельгійський "Ейпен" домовився про трансфер українського захисника Ігоря Пластуна

Зміст

Про це повідомляє пресслужба "Ейпена".

Ігор Пластун і бельгійський "Ейпен" домовились про контракт до 30 червня 2025 року. Останнім клубом 34-річного захисника був казахстанський "Ордабаси", який українець покинув восени 2024-го.

"Ейпен" грає у другому за силою дивізіоні Бельгії. Зараз команда займає девʼяту позицію, а до зони вильоту вони зараз ближчі ніж до зони плей-офф за вихід в еліту. 

На рахунку Пластуна 5 матчів за збірну України. Футболіст також грав за "Оболонь", "Карпати", болгарський "Лудогорець" та бельгійський "Гент".

  • 31 січня мадридський "Атлетико" домовився про підписання контракту із 16-річним українським воротарем Глібом Удовиченком.
Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Футбольні трансфери
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