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Головна Футбол Іспанський топ-клуб "Атлетико" оголосив про підписання контракту з 16-річним українцем

Іспанський топ-клуб "Атлетико" оголосив про підписання контракту з 16-річним українцем

Влад Дідусь
31 січня, 2025 п'ятниця
16:38
Футбол Гліб Удовиченко

Мадридський "Атлетико" домовився про підписання контракту із 16-річним українським воротарем Глібом Удовиченком

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Атлетико".

Для Гліба Удовиченка це перший професійний контракт у футбольній кар'єрі. Термін угоди не розголошується. За інформацією проєкту "ТаТоТаке" воротар домовився про угоду на 2 роки.

"Я дуже радий підписати свій перший професійний контракт. Я хочу продовжувати рости і вчитись у цьому чудовому клубі", — сказав 16-річний Удовиченко.

Українець поки тренуватиметься і гратиме в академії іспанського топ-клубу.

  • 31 січня захисник збірної України Максим Таловєров перейшов з австрійського ЛАСК до клубу другого англійського дивізіону "Плімут".
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