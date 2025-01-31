Іспанський топ-клуб "Атлетико" оголосив про підписання контракту з 16-річним українцем

Про це повідомляє офіційний сайт "Атлетико".

Для Гліба Удовиченка це перший професійний контракт у футбольній кар'єрі. Термін угоди не розголошується. За інформацією проєкту "ТаТоТаке" воротар домовився про угоду на 2 роки.

"Я дуже радий підписати свій перший професійний контракт. Я хочу продовжувати рости і вчитись у цьому чудовому клубі", — сказав 16-річний Удовиченко.

Українець поки тренуватиметься і гратиме в академії іспанського топ-клубу.