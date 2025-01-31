Футболіст збірної України перейшов до англійського клубу

Про це повідомляє офіційний сайт "Плімута".

Таловєров уклав з англійцями контракт на три з половиною роки. За даними transfermarkt, "Плімут" заплатив ЛАСКУ за 24-річного українського центрального захисника 2 млн євро. Це трансферний рекорд клубу Чемпіоншипу.

Таловєров також виступав за чеські "Славію" та "Чеське Будійовіце". В Україні грав за юнацькі команди "Шахтаря", київського "Арсеналу" та донецького "Олімпіка".

На рахунку Таловєрова 7 матчів за збірну України.

"Плімут" після 29 турів посідає у другому англійському дивізіоні останнє місце.