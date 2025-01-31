Футболіст збірної України перейшов до англійського клубу
Захисник збірної України Максим Таловєров перейшов з австрійського ЛАСК до клубу другого англійського дивізіону "Плімут"
Про це повідомляє офіційний сайт "Плімута".
Таловєров уклав з англійцями контракт на три з половиною роки. За даними transfermarkt, "Плімут" заплатив ЛАСКУ за 24-річного українського центрального захисника 2 млн євро. Це трансферний рекорд клубу Чемпіоншипу.
Таловєров також виступав за чеські "Славію" та "Чеське Будійовіце". В Україні грав за юнацькі команди "Шахтаря", київського "Арсеналу" та донецького "Олімпіка".
На рахунку Таловєрова 7 матчів за збірну України.
"Плімут" після 29 турів посідає у другому англійському дивізіоні останнє місце.
- 30 січня стало відомо, що півзахисник збірної України Тарас Степаненко перейшов з "Шахтаря" до турецького "Еюпспору".
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