Капітан "Шахтаря" домовився про трансфер у Туреччину, - ЗМІ

Про це пише Ajansspor.com.

"Еюпспор" шукає посилення з прицілом на участь в єврокубках у наступному сезоні. Ідеальною кандидатурою для турків став капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко, який втратив місце в основі української команди.

За інформацією журналіста Ертана Сузгуна, "Еюпсор" і Тарас Степаненко вже домовились про контракт на 1,5 року. Завтра, 30 січня, півзахисник прибуде до Стамбулу для проходження медогляду і підписання офіційної угоди.

Наразі "Еюпспор" йде на четвертій сходинці в чемпіонаті Туреччини. Команда за 20 матчів набрала 36 очок.

Хто такий Тарас Степаненко

Тарас Степаненко виступає приєднався до "Шахтаря" влітку 2010 року, тоді його придбали у запорізького "Металурга". Загалом провів 438 матчів, забив 29 голів і віддав 25 асистів. Степаненко 10 разів ставав чемпіоном України.

У цьому сезоні 35-річний опорник лише тричі виходив у стартовому складі – по разу в УПЛ, Кубку України та Лізі чемпіонів.