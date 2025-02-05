Україна повернула з російського полону 150 захисників
У середу, 5 лютого, Україна повернула додому 150 військовополонених
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у telegram.
Зеленський розповів, що серед 150 українських захисників, зокрема - офіцери, солдати, сержанти, нацгвардійці та поліціянт.
"Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", - написав президент.
Фото: V_Zelenskiy_officialВін уточнив, що деякі військові перебували в російському полоні понад 2 роки.
"Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху. Працюємо, щоб повернути всіх", - додав Зеленський.
Фото: V_Zelenskiy_official
Фото: V_Zelenskiy_official
- 15 січня в Україну з російського полону вдалося повернути ще 25 людей. Зокрема, серед них – захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також цивільний.
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