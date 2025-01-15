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Оновлено

Україна повернула додому з РФ 25 важкохворих і поранених полонених, серед них захисники Маріуполя

Катерина Ганжа
15 січня, 2025 середа
15:29
Війна з Росією

В Україну з російського полону вдалося повернути ще 25 людей. Зокрема, серед них – захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також цивільний

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Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X, а також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

"Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших. Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", - зазначив Зеленський. 

Президент України подякував команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу, а також Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою.

 

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що сьогоднішній обмін є результатом того, що Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених.

"Їх повернуто на вільну землю України внаслідок взаємної репатріації. Координаційний штаб за дорученням Президента України продовжує роботу з повернення важкопоранених, важкохворих, жінок. Також триває активний пошук та повернення цивільних, усіх наших військовополонених", - йдеться у повідомленні.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Зазначається, що усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. 

Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами. 

"Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України. Також ми змогли забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини", - додали у Координаційному штабі.

Там також розповіли, що наймолодшому звільненому – 24 роки, а найстаршому – шістдесят. 

"Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб – туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям. Згідно з Третьою Женевською конвенцією саме важкохворі та важкопоранені мають бути повернені у першу чергу", - зазначили у Координаційному штабі. 

  • У понеділок, 30 грудня, українській стороні вдалося повернути з російського полону 189 військовослужбовців. Серед них захисники Маріуполя та острова Зміїний.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Маріуполь
полонені
Азовсталь
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