Бійці з Маріуполя, ЧАЕС і острова Зміїний: Україна повернула з полону 189 захисників

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому", - написав він.

Серед повернених військовополонених - захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери.

"Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. А також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі", - повідомив Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими поділилися, що 11-й за ліком обмін у 2024 році дозволив звільнити:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО),

43 – НГУ,

33 – ДПСУ,

24 – ВМС.

двоє цивільних.

"Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також ми повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині", - йдеться у дописі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3956 українців.