Бійці з Маріуполя, ЧАЕС і острова Зміїний: Україна повернула з полону 189 захисників
У понеділок, 30 грудня, українській стороні вдалося повернути з російського полону 189 військовослужбовців. Серед них захисники Маріуполя та острова Зміїний
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому", - написав він.
Серед повернених військовополонених - захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери.
"Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. А також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі", - повідомив Зеленський.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими поділилися, що 11-й за ліком обмін у 2024 році дозволив звільнити:
- 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО),
- 43 – НГУ,
- 33 – ДПСУ,
- 24 – ВМС.
- двоє цивільних.
"Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також ми повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині", - йдеться у дописі.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3956 українців.
- Останній обмін військовополоненими відбувся 18 жовтня 2024 року. Тоді Україні вдалося повернути 95 військових.
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