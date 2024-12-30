"Майже 3 роки тяжких випробувань": з російського полону повернулись 11 військовослужбовців бригади "Азов"

Про це повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко.

"Сьогодні з російського полону додому повернулись 11 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Вони пройшли надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже 3 роки. 86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями", - написав він у дописі в facebook.

Він привітав з поверненням кожного військового, які сьогодні зможуть побачити та обійняти своїх рідних, провести зимові свята в колі близьких, "а не під наглядом вєртухаїв". Прокопенко подякував звільненим бійцям за мужність та силу духу.

Окрему вдячність командир "Азову" висловив бійцям бригади, які взяли у полон 68 бойовиків на Торецькому напрямку та всім підрозділам СОУ, які поповнюють обмінний фонд на усіх ділянках фронту.

"Ви робите колосальний вклад у справу повернення додому наших військовополонених, і я вдячний вам за вашу роботу. Хочу подякувати Президенту України та його команді, представникам МВС, СБУ, ГУР, "Асоціації родин захисників Азовсталі" та всім, хто щодня працює над поверненням наших полонених до України", - зазначив Прокопенко.