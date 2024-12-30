З російського полону повернувся колишній журналіст Еспресо Роман Борщ

Про це повідомив народний депутат та член наглядової ради Консорціуму оборонної інформації Микола Княжицький.

"Приємна передноворічна новина. Повернувся з полону колишній журналіст Еспресо, пластун і просто чудова людина Роман Борщ. Дякую Дмитру Лубінцю і усім, хто для цього працював", - йдеться у дописі.

За словами Княжицького, український захисник був серед оборонців Маріуполя.

Також повернення Романа підтвердила його дружина Оксана Борщ. Вона повідомила, що військовий перебував у російському полоні 33 місяці.

"Після 33 місяців перебування у ворожому полоні мій чоловік Захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому в Україну. Дякую усім за підтримку нашої сім’ї!" - заявила дружина.