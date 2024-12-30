З російського полону повернувся колишній журналіст Еспресо Роман Борщ
У понеділок, 30 грудня, з російського полону повернули 189 українських захисників. Серед них колишній журналіст Еспресо Роман Борщ
Про це повідомив народний депутат та член наглядової ради Консорціуму оборонної інформації Микола Княжицький.
"Приємна передноворічна новина. Повернувся з полону колишній журналіст Еспресо, пластун і просто чудова людина Роман Борщ. Дякую Дмитру Лубінцю і усім, хто для цього працював", - йдеться у дописі.
За словами Княжицького, український захисник був серед оборонців Маріуполя.
Також повернення Романа підтвердила його дружина Оксана Борщ. Вона повідомила, що військовий перебував у російському полоні 33 місяці.
"Після 33 місяців перебування у ворожому полоні мій чоловік Захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому в Україну. Дякую усім за підтримку нашої сім’ї!" - заявила дружина.
- У понеділок, 30 грудня, українській стороні вдалося повернути з російського полону 189 військовослужбовців. Серед них захисники Маріуполя та острова Зміїний.
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