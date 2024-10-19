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Україна повернула з російського полону 95 військових

Олена Будько
19 жовтня, 2024 субота
00:30
Війна з Росією

У п'ятницю, 18 жовтня, відбувся обмін полоненими з Росією, внаслідок якого додому повернулися 95 українських військовослужбовців

Зміст
  • обмін полоненими 18.10.2024

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

У рамках 58-го обміну військовополоненими додому повернулися ще 95 захисників України. 

"Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані вироки судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 - до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

Серед звільнених з полону сьогодні - нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

Це воїни, які захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину.  Серед звільнених 69 солдатів і сержантів та 26 офіцерів.

Чимало  звільнених з полону  мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування. 

Це 58-й за ліком обмін, організований Координаційним штабом. Загалом з неволі визволили вже 3767 людей.

"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і Азовсталь, Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

 

 

Серед тих, хто повернувся додому, - правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.

Україна висловила вдячність за допомогу та  підтримку в організації обміну Об’єднаним Арабським Еміратам.

  • Попередній обмін полоненими відбувся 14 вересня. У його межах повернулися додому 103 українські військові, серед яких, зокрема, 23 військові "Азову"
  • За результатами репатріаційних заходів у п'ятницю, 18 жовтня, в Україну повернули тіла 501 полеглого захисника
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
обмін полоненими
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