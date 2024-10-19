Україна повернула з російського полону 95 військових

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У рамках 58-го обміну військовополоненими додому повернулися ще 95 захисників України.

"Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані вироки судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 - до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

Серед звільнених з полону сьогодні - нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

Це воїни, які захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів і сержантів та 26 офіцерів.

Чимало звільнених з полону мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.

Це 58-й за ліком обмін, організований Координаційним штабом. Загалом з неволі визволили вже 3767 людей.

"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і Азовсталь, Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повернувся додому, - правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.

Україна висловила вдячність за допомогу та підтримку в організації обміну Об’єднаним Арабським Еміратам.