З російського полону повернулися 103 українські воїни. Серед них 23 військові "Азову"

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші - вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових та сержантів. 21 офіцера", - написав президент.

Серед звільнених - захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники та поліцейські.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що серед звільнених - оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема, 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

Він додав, що переважна більшість звільнених - це люди, які перебували в полоні з перших днів війни.

Також командир спецпідрозділу "Кракен" ГУР Костянтин Немічєв повідомив, що з російського полону повернулися двоє бійців підрозділу "Кракен". Один з них потрапив до полону в травні 2022, інший - у липні 2022.

З полону повернули 23 азовців

Керівниця патронатної служби "Азова" Олена Толкачова повідомила, що сьогодні до України повернулись, зокрема, 23 військовослужбовці "Азову", які провели в полоні понад два роки.

Раніше РІА.Новини повідомляло, що Україна повернула 103 російських військовополонених, захоплених у полон на Курщині. Натомість 103 українські військові повернулися додому.

Також народний депутат України від партії "Слуга народу" Юрій Мисягін повідомляв, що у сьогоднішньому обміні, зокрема, є військовослужбовці "Азову".