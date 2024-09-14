З російського полону повернулися 103 українські воїни. Серед них 23 військові "Азову"
У суботу, 14 вересня, відбувся обмін полоненими, у межах якого 103 українські військові повернулися додому. Серед звільнених, зокрема, 23 військові "Азову"
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наші - вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових та сержантів. 21 офіцера", - написав президент.
Серед звільнених - захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники та поліцейські.
Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що серед звільнених - оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема, 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.
Він додав, що переважна більшість звільнених - це люди, які перебували в полоні з перших днів війни.
Також командир спецпідрозділу "Кракен" ГУР Костянтин Немічєв повідомив, що з російського полону повернулися двоє бійців підрозділу "Кракен". Один з них потрапив до полону в травні 2022, інший - у липні 2022.
З полону повернули 23 азовців
Керівниця патронатної служби "Азова" Олена Толкачова повідомила, що сьогодні до України повернулись, зокрема, 23 військовослужбовці "Азову", які провели в полоні понад два роки.
Раніше РІА.Новини повідомляло, що Україна повернула 103 російських військовополонених, захоплених у полон на Курщині. Натомість 103 українські військові повернулися додому.
Також народний депутат України від партії "Слуга народу" Юрій Мисягін повідомляв, що у сьогоднішньому обміні, зокрема, є військовослужбовці "Азову".
- Учора, 13 вересня, Україна повернула з російського полону 49 українців та українок. Серед них, зокрема, захисники Азовсталі та кримська татарка Леніє Умєрова.
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