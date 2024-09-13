Україна повернула з полону 49 військових та цивільних: серед них захисники Азовсталі

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"49 українців і українок удома. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди", - написав Зеленський.

Зокрема, серед звільнених з полону частина захисників і захисниць Азовсталі, а також Герой України, військовий медик Віктор Івчук. Крім того, до України повернули кримську татарку Леніє Умєрову, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька.

Президент подякував українській команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників з російського полону, а також військовим, які поповнюють обмінний фонд для України.

"Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших - і воїнів, і цивільних", - написав Зеленський.

Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених. Загалом від початку повномасштабного вторгнення до України повернули 3569 людей.

За його словами, стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий, багато з них втратили десятки кілограмів ваги.

"На місці обміну в обовʼязковому порядку перебувають працівники Офісу омбудсмена. Вони фіксують, у якому стані повертаються наші воїни додому. А також - інформують повернутих українців про те, які вони мають права. Зокрема, право на належний медичний огляд, реабілітацію, відновлення документів", - додав Лубінець.

З полону повернули 15 азовців

Керівниця патронатної служби "Азова" Олена Толкачова повідомила, що 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" НГУ, а зараз 12-ї бригади НГУ Азов повернулися додому після понад 2 років полону.

"Азовці потрапили до обміну вперше за тривалий час. Це група переважно з жінок. З травня 2023 року та липня, коли з Туреччини повернулися командири "Азову", не відбувалося жодних великих обмінів", - написала Толкачова.

Зазначимо, що наприкінці липня заступник командира полку спецпризначення "Азов" підполковник Нацгвардії Святослав Паламар на псевдо Калина від імені побратимів виступив з вимогами на адресу української влади.

Військові, серед іншого, вимагали у керівництва, щоб під час наступних обмінів повернули військовослужбовців "Азову".

Наприкінці серпня підполковник Національної гвардії України, командир бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко зазначив, що в обміні полоненим 24 серпня знову не було жодного азовця.

Про Леніє Умєрову