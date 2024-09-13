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Оновлено

Україна повернула з полону 49 військових та цивільних: серед них захисники Азовсталі

Юлія Лаврук
13 вересня, 2024 п'ятниця
14:28
Війна з Росією

Україна повернула з російського полону 49 українців та українок. Серед них, зокрема, захисники Азовсталі та кримська татарка Леніє Умєрова

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"49 українців і українок удома. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди", - написав Зеленський.

Зокрема, серед звільнених з полону частина захисників і захисниць Азовсталі, а також Герой України, військовий медик Віктор Івчук. Крім того, до України повернули кримську татарку Леніє Умєрову, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. 

Президент подякував українській команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників з російського полону, а також військовим, які поповнюють обмінний фонд для України.

"Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших - і воїнів, і цивільних", - написав Зеленський.

Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених. Загалом від початку повномасштабного вторгнення до України повернули 3569 людей. 

За його словами, стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий, багато з них втратили десятки кілограмів ваги.

"На місці обміну в обовʼязковому порядку перебувають працівники Офісу омбудсмена. Вони фіксують, у якому стані повертаються наші воїни додому. А також - інформують повернутих українців про те, які вони мають права. Зокрема, право на належний медичний огляд, реабілітацію, відновлення документів", - додав Лубінець.

З полону повернули 15 азовців

Керівниця патронатної служби "Азова" Олена Толкачова повідомила, що 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" НГУ, а зараз 12-ї бригади НГУ Азов повернулися додому після понад 2 років полону.

"Азовці потрапили до обміну вперше за тривалий час. Це група переважно з жінок. З травня 2023 року та липня, коли з Туреччини повернулися командири "Азову", не відбувалося жодних великих обмінів", - написала Толкачова.

Зазначимо, що наприкінці липня заступник командира полку спецпризначення "Азов" підполковник Нацгвардії Святослав Паламар на псевдо Калина від імені побратимів виступив з вимогами на адресу української влади. 

Військові, серед іншого, вимагали у керівництва, щоб під час наступних обмінів повернули військовослужбовців "Азову".

Наприкінці серпня підполковник Національної гвардії України, командир бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко зазначив, що в обміні полоненим 24 серпня знову не було жодного азовця.

Про Леніє Умєрову

Кримську татарку Леніє Умерову затримали на початку грудня 2022 року. Дівчину звинуватили у порушенні правил режимної зони, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком. Протягом п'яти місяців силовики утримували її в Північній Осетії. Раніше Умерова відмовилася від російського громадянства під час примусової паспортизації в тимчасово окупованому Криму.

16 травня стало відомо, що російські спецслужби затримали Леніє Умерову та порушили кримінальну справу за статтею шпигунство.

1 липня 2023 року російський суд продовжив незаконне утримання під вартою кримської татарки Леніє Умерової на три місяці, деталі справи не розкривають. На початку серпня суд РФ знову продовжив строк тримання під вартою Умеровій.

  • Україна та Російська Федерація за сприяння ОАЕ сьогодні, 24 серпня, провели обмін полоненими уперше від початку операції Збройних Сил у Курській області.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
полонені
обмін полоненими
Азовсталь
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