У сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного азовця, - Прокопенко

Про це написав Денис Прокопенко з позивним Редіс, підполковник Національної гвардії України, командир бригади спеціального призначення "Азов".

"Українці завжди повертають борги. Та чи завжди українці додержують слова та повертають своїх полонених? Путіну було необхідно знизити тиск всередині РФ та зберегти обличчя, повернувши захоплених на Курщині строковиків. Відповідальним за обміни з української сторони необхідно було за радянськими традиціями організувати до свята медійну "перемогу". Місця для полонених азовців, які вже понад 2 роки чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося", - пише Прокопенко.

Редіс наголосив, що у суспільстві існує колосальний запит на повернення з полону азовців.

"Тих, хто у 2022 році у Маріуполі зробив все, аби Україна взагалі продовжила існування і сьогодні святкувала День Незалежності, а не "день народного единства". Попри те, що полонені росіяни самі просили обміняти їх на азовців.

Попри те, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили. Усім цим не скористались. У сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного азовця. Дорогоцінний шанс та час втрачені", - йдеться у дописі.