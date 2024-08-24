Сьогодні вперше від початку операції на Курщині пройшов обмін полоненими: що відомо

Це підтвердив президент України Володимир Зеленський.

"Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-Морських сил, Державної прикордонної служби. Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх", - зазначив президент.

Також він подякував усім підрозділам, які допомагають поповнювати наш обмінний фонд, партнерам та ОАЕ за сприяння у проведенні обміну.

Також стосовно обміну висловився головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Армія працює. Забезпечуємо обмінний фонд, щоб повернути всіх", - написав він.

Захисники Маріуполя

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, зі 115 захисників, яких повернули з російського полону, 92 – військовослужбовці системи МВС. Більшість – оборонці Маріуполя.

"89 воїнів Національної гвардії та 3 - Державної прикордонної служби вже на рідній землі. Майже 90% з них — солдати строкової служби, які понад два роки перебували в полоні агресора", - зазначив він.

Він додав, що наразі військовим надають усю необхідну допомогу та підтримку.

Що кажуть у РФ

За словами російського міноборони, РФ повернула 115 полонених, які здалися ЗСУ у Курській області. Натомість Москва передала Києву 115 українських військовополонених, пише Reuters із посиланням на чиновника ОАЕ та міністерство оборони РФ, передає ТАСС.

"Усіх звільнених військовослужбовців доставлять до РФ для проходження лікування та реабілітації в медустановах. При поверненні російських військових із полону посередницьку участь взяли ОАЕ", - додали у відомстві", - пише ТАСС

Водночас телеграм-канал ВЧК-ОГПУ зазначає, що Росія повернула полонених строковиків.

За словами співрозмовника інформаційного агентства, на День Незалежності України Київ та Москва готуються провести обмін 115 полонених за посередництва Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Це стане першим обміном від 6 серпня - тоді ЗСУ почали операцію на території Курської області РФ.