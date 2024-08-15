Україна розпочала з Росією переговори щодо обміну полоненими, захопленими в Курській області, - FT
Представники України та Росії розпочали переговори про обмін полоненими, які були захоплені під час операції в Курській області. Точна кількість бійців не розголошується
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела в українській розвідці.
Переговори між двома країнами відбулися після більш ніж тижневих боїв у Курській області, і, за словами Служби внутрішньої безпеки України, це "найбільше захоплення полонених, яке було здійснено за один раз".
Наразі Україна не розголошує точну кількість російських полонених, яких захопили під час Курської операції, але представники уряду та солдати на курському кордоні повідомили виданню, що ця цифра обчислюється "сотнями".
"Захоплення російських полонених, ймовірно, посилить заклики Києва повернути тисячі своїх солдатів і цивільних осіб, які були захоплені в полон під час двох із половиною років вторгнення Росії та окупації великих територій східної та південної України", - йдеться у повідомленні.
- У середу, 14 серпня, понад 100 російських військовослужбовців здалися в полон Силам оборони в Курській області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.47
- EUR Купівля 45.04Продаж 45.72
- Актуальне
- Важливе