Україна розпочала з Росією переговори щодо обміну полоненими, захопленими в Курській області, - FT

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела в українській розвідці.

Переговори між двома країнами відбулися після більш ніж тижневих боїв у Курській області, і, за словами Служби внутрішньої безпеки України, це "найбільше захоплення полонених, яке було здійснено за один раз".

Наразі Україна не розголошує точну кількість російських полонених, яких захопили під час Курської операції, але представники уряду та солдати на курському кордоні повідомили виданню, що ця цифра обчислюється "сотнями".

"Захоплення російських полонених, ймовірно, посилить заклики Києва повернути тисячі своїх солдатів і цивільних осіб, які були захоплені в полон під час двох із половиною років вторгнення Росії та окупації великих територій східної та південної України", - йдеться у повідомленні.

У середу, 14 серпня, понад 100 російських військовослужбовців здалися в полон Силам оборони в Курській області.



