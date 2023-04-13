РФ утримує в заручниках українку після її відмови від російського громадянства, - Лубінець
Кримську татарку Леніє Умерову уже понад 4 місяці незаконно утримують під арештом у Владикавказі. Раніше дівчина відмовилася від російського громадянства під час примусової паспортизації в тимчасово окупованому Криму
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
За словами посадовця, РФ уже понад 4 місяці незаконно утримує 25 річну Леніє лише за те, що та - громадянка України.
"Нині Леніє Умерова - в ізоляторі тимчасового тримання у Владикавказі. Їй систематично закидають надумані обвинувачення в непокорі російським правоохоронцям. Причина насправді ж інша - дівчина відмовилася від російського громадянства під час примусової паспортизації в тимчасово окупованому Криму", - написав Лубінець.
4 грудня 2022 року російські силовики затримали дівчину після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком. Її звинуватили у порушенні правил режимної зони.
Того ж дня Умерову помістили до Центру тимчасового утримання іноземних громадян у Владикавказі. Пізніше російський суд визнав її винною у "порушенні режиму державного кордону" (ч.1 ст. 18 КоАП РФ) та оштрафував на дві тисячі рублів. Відтоді адмінарешт щоразу продовжують.
За словами посадовця, від початку повномасштабного вторгнення Росія безпрецедентно посилила репресії кримських татар, кидаючи їх за ґрати за сфабрикованими справами. Таким чином агресор намагається придушити спротив на території українського півострова.
- У тимчасово окупованому Криму загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українським політв’язням у РФ та на території тимчасово окупованого Криму систематично відмовляють у необхідній медичній допомозі.
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