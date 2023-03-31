Про це інформує Дмитро Лубінець у telegram.

За словами посадовця, попри неодноразові звернення адвокатів та повідомлення про неналежний стан ув’язнених, російська влада продовжує ігнорувати прохання української сторони.

Зокрема, Лубінець згадав про політв’язня Олександра Сизикова, який має інвалідність першої групи та госпіталізований через погіршення стану здоров’я до Бахчисарайської центральної районної лікарні.

"Незважаючи на надані адвокатом необхідні довідки про проходження підзахисним стаціонарного лікування, окупаційний суд все одно постановив доставити його на слухання 27 березня, але стан політв’язня погіршувався, тому його довелося госпіталізувати в ніч на 24 березня", - написав омбудсмен.

Повідомляється, що в медичному обстеженні відмовили журналістці Ірині Данилович, яка тиждень тому оголосила сухе голодування.

"Упродовж кількох місяців у неї сильний головний біль та порушення слуху. Адміністрація Сімферопольського СІЗО навіть відмовляється приймати ліки, які їй намагаються передати. Про стан здоров’я Ірини нічого не відомо з 20 березня, оскільки їй відмовляють у спілкуванні з рідними та захистом", - зазначив Лубінець.

За словами омбудсмена, російська влада відмовляється надати дані щодо стану здоров’я Олега Приходька, який страждає на хворобу ніг та хронічні захворювання внутрішніх органів.

"У січні адміністрація колонії безпідставно відмовила рідним у побаченні. Також невідоме його місце перебування під час етапування в Чувашію. Понад те, за словами рідних, 64-річному Олегу Приходьку загрожує новий термін за сфабрикованим звинуваченням через відмову співпрацювати з ФСБ", - написав посадовець.

Лубінець нагадав, що на початку лютого у російських тюрмах померли двоє політв'язнів з Криму: Джеміль Гафаров та Костянтин Ширінг. Обидва мали проблеми зі здоров'ям і обом допомоги не надали.