Про це повідомив голова Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у етері Еспресо.

"На даний час 168 людей перебувають у місцях несвободи, тобто в полоні та СІЗО - це кримські політв'язні. Із них 119 - представники корінного кримськотатарського народу", - наголосив він.

Ескендер Барієв зауважив, що на півдні України росіяни викрали понад 290 людей. Більш ніж 60 українців удалося визволити, а решта перебуває в СІЗО окупованого Криму.