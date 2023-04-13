У тимчасово окупованому Криму росіяни незаконно утримують близько 400 людей, - член Меджлісу Барієв
У тимчасово окупованому Криму загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України
Про це повідомив голова Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у етері Еспресо.
"На даний час 168 людей перебувають у місцях несвободи, тобто в полоні та СІЗО - це кримські політв'язні. Із них 119 - представники корінного кримськотатарського народу", - наголосив він.
Ескендер Барієв зауважив, що на півдні України росіяни викрали понад 290 людей. Більш ніж 60 українців удалося визволити, а решта перебуває в СІЗО окупованого Криму.
- 31 березня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українським політв’язням у РФ та на території тимчасово окупованого Криму систематично відмовляють у необхідній медичній допомозі.
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