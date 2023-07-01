РФ продовжила незаконний арешт кримчанки Леніє Умерової
Російський суд продовжив незаконне утримання під вартою кримської татарки Леніє Умерової на три місяці, деталі справи не розкривають
Про це повідомив брат Леніє Азіз Умеров.
Зазначається, що Леніє Умерову продовжать тримати під вартою у СІЗО "Лефортово" у Москві до 4 жовтня 2023 року. За словами її брата, на судове засідання допустили лише адвоката, якому заборонили розголошувати в будь-які деталі кримінальної справи.
"Навіть зараз ми не розуміємо у чому саме її підозрюють", - написав Азіз Умеров.
Кримчанку Леніє Умерову продовжують утримувати у камері саму, її листи проходять тритижневу перевірку.
- Кримську татарку Леніє Умерову затримали на початку грудня 2022 року. Дівчину звинуватили у порушенні правил режимної зони, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком. Протягом п'яти місяців силовики утримували її в Північній Осетії. Раніше Умерова відмовилася від російського громадянства під час примусової паспортизації в тимчасово окупованому Криму.
- 16 травня стало відомо, що російські спецслужби затримали Леніє Умерову та порушили кримінальну справу за статтею шпигунство.
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