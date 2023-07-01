Про це повідомив брат Леніє Азіз Умеров.

Зазначається, що Леніє Умерову продовжать тримати під вартою у СІЗО "Лефортово" у Москві до 4 жовтня 2023 року. За словами її брата, на судове засідання допустили лише адвоката, якому заборонили розголошувати в будь-які деталі кримінальної справи.

"Навіть зараз ми не розуміємо у чому саме її підозрюють", - написав Азіз Умеров.

Кримчанку Леніє Умерову продовжують утримувати у камері саму, її листи проходять тритижневу перевірку.