Незаконно затриманій РФ кримській татарці Леніє Умеровій продовжили строк арешту
Суд продовжив строк тримання під вартою незаконно затриманій Росією кримській татарці Леніє Умеровій
Про це повідомило Суспільне Крим.
За даними видання, яке поспілкувалося із адвокаткою затриманої Ольгою Дінзе, Леніє Уморовій продовжили строк тримання під вартою до 4 листопада.
Що відомо про затримання Леніє Умерової
Кримську татарку Леніє Умерову затримали на початку грудня 2022 року. Дівчину звинуватили у порушенні правил режимної зони, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком. Протягом п'яти місяців силовики утримували її в Північній Осетії. Раніше Умерова відмовилася від російського громадянства під час примусової паспортизації в тимчасово окупованому Криму.
16 травня стало відомо, що російські спецслужби затримали Леніє Умерову та порушили кримінальну справу за статтею шпигунство.
1 липня 2023 року російський суд продовжив незаконне утримання під вартою кримської татарки Леніє Умерової на три місяці, деталі справи не розкривають.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.93 Купівля 40.93Продаж 41.41
- EUR Купівля 44.24Продаж 44.99
- Актуальне
- Важливе