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Незаконно затриманій РФ кримській татарці Леніє Умеровій продовжили строк арешту

Марина Клюєва
1 серпня, 2024 четвер
11:23
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Суд продовжив строк тримання під вартою незаконно затриманій Росією кримській татарці Леніє Умеровій

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Про це повідомило Суспільне Крим.

За даними видання, яке поспілкувалося із адвокаткою затриманої Ольгою Дінзе, Леніє Уморовій продовжили строк тримання під вартою до 4 листопада.

Що відомо про затримання Леніє Умерової

Кримську татарку Леніє Умерову затримали на початку грудня 2022 року. Дівчину звинуватили у порушенні правил режимної зони, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком. Протягом п'яти місяців силовики утримували її в Північній Осетії. Раніше Умерова відмовилася від російського громадянства під час примусової паспортизації в тимчасово окупованому Криму.

16 травня стало відомо, що російські спецслужби затримали Леніє Умерову та порушили кримінальну справу за статтею шпигунство.

1 липня 2023 року російський суд продовжив незаконне утримання під вартою кримської татарки Леніє Умерової на три місяці, деталі справи не розкривають.

Теги:
Україна
Росія
Крим
кримські татари
окуповані території
окупанти
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