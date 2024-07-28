Інакше не очікуйте на подвиг наших воїнів: на Майдані Незалежності Калина з полку "Азов" озвучив вимоги до влади щодо військовополонених

Ці вимоги стосуються полонених росіянами азовців. Калина перерахував їх під час свого виступу на акції з приводу других роковин трагедії в Оленівці. Мітинг відбувся сьогодні, 28 липня 2024 року, на столичному Майдані Незалежності, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Далі пряма мова підполковника:

"Вимагаємо від керівництва нашої держави:

Раз - у наступних обмінах повинні бути військовослужбовці "Азову".

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Два - повертати в першу чергу всіх поранених, в тому числі під час теракту в Оленівці.

Три - затвердити на державному рівні 29 липня День пам'яті захисників, які загинули в полоні".

"На завершення - запам'ятайте: якщо в подальшому в обмінах будуть зрадники та колаборанти - не очікуйте на подвиг наших воїнів", - підсумува Калина.