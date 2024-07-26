Військовополонені азовці вперше звернулись до президента України з полону, дружини вимагають їхнього звільнення

Про це розповіли на брифінгу "Голос з полону. Врятуйте наших рідних" дружини полонених. Також вони оприлюднили звернення Олега Лобова, Сергія Алєксєєвича, Артема Гондюла, які утримуються в полоні понад 26 місяців.

Захисники Маріуполя, які третій рік чекають на обмін військовополоненими

Нещодавно росіяни опублікували відео, де азовці звертаються до президента України, аби їх обміняти. Так само вперше вони вийшли на зв'язок зі своїми дружинами. Перед цим родичі полонених отримували у телеграмі відповідні повідомлення, розповіли дружини воїнів. Вони також звернулись до найвищого керівництва держави – Володимира Зеленського, Кирила Буданова та Андрія Єрмака – обміняти захисників.

Український військовополонений Олег Лобов, у полоні Росії з 20 травня 2022 року, фото: "Спільнота родин Оленівки"

Анна Лобова, дружина захисника Маріуполя Олега Лобова, який зазнав важких поранень під час теракту в Оленівці, розповіла, що коли почалось повномасштабне вторгнення, їхній донечці був 1 місяць. Зараз вона просить, аби Україна допомогла влаштувати найріднішим людям перше побачення.

"Не так давно нам дали можливість поспілкуватись з чоловіком. Його записували на інтерв'ю. Найважчим і несподіваним моментом став дзвінок до родини. Олег не зміг нічого про себе розповісти, лише питав про нас. Бо, уявіть собі, три роки невідомості. Він навіть не знав, де ми й чи ми взагалі живі", – розповіла жінка.

Перед початком повномасштабного вторгнення у подружжя народилась донечка і батько її майже не бачив. На момент 24 лютого Марії був усього 1 місяць.

"Під час цього дзвінка, він вперше почув свою дитину. І це були не слова "привіт, тату", а страшенний плач, бо вона злякалась. Чоловік це чув і в нього також з'явились сльози. Побачити він її так і не зміг через поганий зв'язок", – пригадує Анна Лобова.

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Жінка звернулась до президента з проханням повернути її дитині батька.

"Двоє найрідніших людей зараз живуть, нічого не знаючи один про одного, як чужі люди. Вони заслуговують на своє перше побачення і знайомство один з одним", – зазначила вона.

Олег пройшов оборону Маріуполя, втратив брата-близнюка під час оборони цього міста, перебрався на Азовсталь, продовжив там оборону. Виконав наказ, який надала йому українська сторона – вийшов у полон з обіцянкою, що їх обміняють. Натомість третій рік разом з іншими побратимами досі там.

"Під час цього інтерв'ю Олег не озвучив жодного поганого слова ані про своє командування, ані про державні органи. І на запитання, як він думає, чого його не обмінюють, відповів: "Так, наші люди тримаються, але всьому є межа".

Український військовополонений Сергій Алєксєєвич, у полоні Росії з 20 травня 2022 року, Фото: "Спільнота родин Оленівки"

Марія Алєксєєвич, дружина Сергія Алєксєєвича також вже 26 місяців чекає на обмін чоловіка. Воїн три місяці обороняв Маріуполь, вийшов у полон 16 травня 2022 року в надії на дотримання домовленостей.

"Тоді говорили про термін 3-4 місяці. Але вже понад 26 місяців мій чоловік разом зі своїми побратимами утримуються в російській тюрмі", – наголосила дружина Марія Алєксієвич.

Одружились вони під час оборони Маріуполя 27 квітня, коли були пекельні бої, дистанційно.

"Пане президенте, подивіться на очі мого чоловіка, скільки в цих очах надії, болю й очікування. Віри в те, що його не забули й обміняють. Мені боляче на нього дивитись, бо він був підірваний під час теракту в Оленівці. Зараз з двома пораненнями утримується в російському полоні 3 рік".

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"Чому Україна і досі не визволяє нас з полону"

Чоловік Анастасії Гондюл – Артем Гондюл у відео звертається до Володимира Зеленського з питанням – чому Україна і досі не визволяє їх з полону і чи вони не заслуговують того, аби їх обміняли.

Український військовополонений Артем Гондюл, у полоні Росії з 20 травня 2022 року, Фото: "Спільнота родин Оленівки"

"Сьогодні ми побачили, що вони тримаються і чекають обміну. На початку липня мене разом з іншими дружинами почали шукати на російських телеграм-каналах. Повідомили про стан чоловіка і що він хоче зі мною поговорити. Згодом, за кілька тижнів мені подзвонив чоловік по відеодзвінку. Він сказав, що чекає і просив, щоб син його не забував. А наша дитина просить показати на відео тата, аби почути й пам'ятати його голос" – розповіла Анастасія.

Брат жінки не дочекався чоловіка з полону. Він разом з нею боровся за його повернення.Так само кажуть дружини військовополонених, померло багато батьків, які так і не дочекались повернення з полону своїх дітей.

"Це постійна боротьба. Ми не мали жодної звістки від наших чоловіків. Після кожного обміну відчуття, наче ти помираєш. Ми самотужки робимо надможливе. У кожної людини є рівень витримки й терпіння, у нашому випадку цей рівень перетнув червону межу. Ми ладні стояти під Верховною Радою, оголосити голодування, поки не повернуть рідних. Я хочу, щоб нас почули" – зазначала жінка.

Примітка: фото та відео військовополонених оприлюднені із дозволу їхніх дружин та рідних.

Що відомо про кількість полонених після виходу з "Азовсталі"

Точна цифра людей, які вийшли з Азовсталі 16-20 травня 2022 року невідома, але приблизно йдеться про понад 2,5 тис. людей. Станом до початку обмінів у 2024 році було відомо, що в полоні залишалося понад 1900 військових з Азовсталі. Статистика щодо обмінів є закритою і навіть родичі не мають точної інформації. Скільки загинуло - також невідомо. Рідні не можуть поховати загиблих, оскільки немає тіл. Ще дуже багато родин їх досі шукають.

Що відомо про кількість полонених після теракту в Оленівці

Теракт у тюремному бараку росіяни влаштували проти ночі на 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донеччини. У будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух. Російські пропагандистські ЗМІ тоді повідомляли, що загинуло 50 українських захисників, ще 70 зазнали важких поранень. Як повідомляли у "Спільноті родин Оленівки" - точно відома доля 63 людей, щодо інших - немає інформації, зв‘язку з тими, хто досі перебуває у полоні, теж немає.