Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
Захисник Маріуполя та колишній полонений Віктор "Лелека" Лахно заявив під час обміну полоненими 17 липня в Україну повернули українського бійця, який пішов на співпрацю з Росією та був причетний до побиттів "азовців"
Про це Віктор "Лелека" Лахно, який дістався до оточеного Маріуполя гелікоптером і після виходу ЗСУ з "Азовсталі" пробув у полоні 13 місяців, повідомив в Instagram.
За словами захисника Маріуполя, Максим Бобилев, який повернувся з ворожого полону 17 липня, нібито причетний до побиття бійців бригади "Азов", брав участь у "прийомках" (переміщення з вантажівки до камер у місці утримання), а також співпрацював з російською адміністрацією.
У своєму дописі Лахно повідомляє, що Максим Бобилев також мав бажання отримати громадянство Російської Федерації й відмовитися від українського.
"Інформацію я вже раніше передавав відповідним органам", - додав Лахно.
Лахно також припускає, що Росія могла додати Бобилева в списки на обмін, аби спровокувати ІПСО: "Тези, які можуть використовувати - це засудження військовополоненого після його обміну".
Реакція ГУР
Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода" прокоментував ситуацію та заявив, що за цією історією слідкують.
"Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки й додаткової уваги, в тому числі й з погляду контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться", - заявив Юсов.
Реакція 35 окремої бригади морської піхоти
"Офіційно повідомляємо, що інформація про даний факт зараз ретельно перевіряється", - заявили в бригаді.
Зазначається, що у разі підтвердження співпраці Максима Бобилева з Росією, будуть прийняті відповідні рішення у межах чинного законодавства.
- З російського полону у середу, 17 липня, повернули 95 воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
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