Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР

Про це Віктор "Лелека" Лахно, який дістався до оточеного Маріуполя гелікоптером і після виходу ЗСУ з "Азовсталі" пробув у полоні 13 місяців, повідомив в Instagram.

За словами захисника Маріуполя, Максим Бобилев, який повернувся з ворожого полону 17 липня, нібито причетний до побиття бійців бригади "Азов", брав участь у "прийомках" (переміщення з вантажівки до камер у місці утримання), а також співпрацював з російською адміністрацією.

У своєму дописі Лахно повідомляє, що Максим Бобилев також мав бажання отримати громадянство Російської Федерації й відмовитися від українського.

"Інформацію я вже раніше передавав відповідним органам", - додав Лахно.

Лахно також припускає, що Росія могла додати Бобилева в списки на обмін, аби спровокувати ІПСО: "Тези, які можуть використовувати - це засудження військовополоненого після його обміну".

Реакція ГУР

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода" прокоментував ситуацію та заявив, що за цією історією слідкують.

"Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки й додаткової уваги, в тому числі й з погляду контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться", - заявив Юсов.

Реакція 35 окремої бригади морської піхоти

"Офіційно повідомляємо, що інформація про даний факт зараз ретельно перевіряється", - заявили в бригаді.

Зазначається, що у разі підтвердження співпраці Максима Бобилева з Росією, будуть прийняті відповідні рішення у межах чинного законодавства.