З російського полону повернули 95 українських захисників

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники", - написав Зеленський.

Він також подякував українській команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво в цьому звільненні.

Як повідомили у Координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими, серед звільнених 49 воїнів ЗСУ, зокрема учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на Азовсталь, щоб допомогти заблокованим там підрозділам, та 2 військових з Повітряних сил України.

Також звільнили 21 нацгвардійця, 10 військових моряків, 7 військових із Сил територіальної оборони, 5 прикордонників, двох з Державної спеціальної служби транспорту і одного оборонця з добровольчого формування територіальної громади.

"Усі звільнені цього разу - чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро - оборонці Азовсталі)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував на Київщині та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.

У Координаційному штабі додали, що це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з ворожого полону штабу вдалося повернути 3405 людей.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив кадри, на яких видно перші емоції українського захисника поверненого додому.

Також Лубінець оприлюднив відео, на якому повернений захисник телефонує своїм близьким.

"Розмови з рідними розчулюють! Це ті миті, задля яких працює велика команда людей", - написав омбудсман.