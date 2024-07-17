З російського полону повернули 95 українських захисників
З російського полону у середу, 17 липня, повернули 95 воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники", - написав Зеленський.
Він також подякував українській команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво в цьому звільненні.
Як повідомили у Координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими, серед звільнених 49 воїнів ЗСУ, зокрема учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на Азовсталь, щоб допомогти заблокованим там підрозділам, та 2 військових з Повітряних сил України.
Також звільнили 21 нацгвардійця, 10 військових моряків, 7 військових із Сил територіальної оборони, 5 прикордонників, двох з Державної спеціальної служби транспорту і одного оборонця з добровольчого формування територіальної громади.
"Усі звільнені цього разу - чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро - оборонці Азовсталі)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував на Київщині та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.
У Координаційному штабі додали, що це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з ворожого полону штабу вдалося повернути 3405 людей.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив кадри, на яких видно перші емоції українського захисника поверненого додому.
Також Лубінець оприлюднив відео, на якому повернений захисник телефонує своїм близьким.
"Розмови з рідними розчулюють! Це ті миті, задля яких працює велика команда людей", - написав омбудсман.
- У п'ятницю, 12 липня, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повернула з російського полону 161 цивільного громадянина, яких ворог брав у заручники з 2014 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.7
- Актуальне
- Важливе